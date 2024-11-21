18年歷史的宜蘭礁溪溫泉飯店「冠翔泉旅」，今夏重啟試營運，全新翻修成「植癒系溫泉旅店」，每間房內都能泡湯。明（22）日迎接正式開幕，祭出「冠翔好朋友」專案活動，
即日起至12月30日，拿出身分證對中姓名有「冠」或「翔」一字， 不分房型訂房皆享「定價4折」起優惠，平日入住比之前試營運「買一送一」還便宜！與「冠翔」 同名者還可免費升等至森境或樂境套房禮遇，住房好康一次整理。
「冠翔泉旅」鄰近礁溪湯圍溝溫泉公園與美食眾多的觀光夜市，疫情期間邀來國際金獎景觀建築師吳書原操刀設計，耗時4年全新翻修成「植癒系溫泉旅店」。擁有7～23坪Cozy Zone概念設計5大房型，「綠境」雙人房、3至4人的「舒境」家庭房、17坪單間最大「樂境」雙人房，在兩房之間配備起居室的「森境」連通房，還設置沙發或餐桌和陽台泡腳池；最接近天空的「天境」雙人房，更是一走出房門就置身空中花園。
「冠翔泉旅」不只每間房內就有浴池能泡湯，搭配各式觀葉植物構築每房獨特的景致，還為空間引入陽光綠意，一進門就有渡假氛圍；還有戶外舒緩養生池、漢方五行湯及溫泉魚泡腳池可享受。
礁溪冠翔泉旅將於明日正式開幕，特別推出「冠翔好朋友」專案活動，11月22日至12月30日，拿出身分證對中姓名有「冠」或「翔」一字，
不分房型訂房皆享「平日定價4折、假日5折」優惠（每日限量5間），平日入住比之前試營運「買一送一」還便宜；與「冠翔」 同名者，拍照上傳粉絲頁，加碼限量「免費升等」至樂境套房或森境套房禮遇。
而且旺日不加價；消費者加入官方LINE好友，還可領取優惠最高現場「再折1000元」，加贈「經絡按摩現金折價券」乙張。未符合資格的其他民眾，活動期間內訂房則可另贈「品牌專屬環保水瓶」一只（價值新台幣300元）。
另外，環保意識吹起綠色旅遊風潮，榮獲「金級環保標章旅館」殊榮的板橋凱撒大飯店，即日起至12月31日，推出「沐然輕旅行」的環保減碳主題住房專案，入住豪華客房每晚3,399元起，含隔日豐盛自助式早餐，專案須至少入住兩晚以上，入住期間不提供續掃服務，贈獨家限定「環保旅行組」，產品內容包含飯店客製盥洗包及Byredo洗沐組。
旅客加入減碳行動二重奏活動，持環保集點APP預訂環保住房專案，入住可憑20,000點折抵房價200元；亦或自備盥洗用具，可獲得免費「環保好禮」三選一，包括環保洗碗精、環保衛生紙及環保洗衣精。
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「冠翔泉旅」不只每間房內就有浴池能泡湯，搭配各式觀葉植物構築每房獨特的景致，還為空間引入陽光綠意，一進門就有渡假氛圍；還有戶外舒緩養生池、漢方五行湯及溫泉魚泡腳池可享受。
礁溪冠翔泉旅將於明日正式開幕，特別推出「冠翔好朋友」專案活動，11月22日至12月30日，拿出身分證對中姓名有「冠」或「翔」一字，
而且旺日不加價；消費者加入官方LINE好友，還可領取優惠最高現場「再折1000元」，加贈「經絡按摩現金折價券」乙張。未符合資格的其他民眾，活動期間內訂房則可另贈「品牌專屬環保水瓶」一只（價值新台幣300元）。
另外，環保意識吹起綠色旅遊風潮，榮獲「金級環保標章旅館」殊榮的板橋凱撒大飯店，即日起至12月31日，推出「沐然輕旅行」的環保減碳主題住房專案，入住豪華客房每晚3,399元起，含隔日豐盛自助式早餐，專案須至少入住兩晚以上，入住期間不提供續掃服務，贈獨家限定「環保旅行組」，產品內容包含飯店客製盥洗包及Byredo洗沐組。
旅客加入減碳行動二重奏活動，持環保集點APP預訂環保住房專案，入住可憑20,000點折抵房價200元；亦或自備盥洗用具，可獲得免費「環保好禮」三選一，包括環保洗碗精、環保衛生紙及環保洗衣精。