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▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，四局上林家正、張政禹、陳晨威接力敲出長打，中華隊連拿2分。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽今（22）日在東京巨蛋上演「台美大戰」，中華隊在7局已經以8分領先美國2分，而關鍵一球就是林家正在4局上敲出二壘安打，幫助中華隊破蛋開胡，之後台灣一路氣勢拉滿連拿7分，讓轉播球評都忍不住直呼這球「價值連城」。林家正在4局上敲安上二壘後，張政禹巧碰出右外野的飛球，形成安打，送回二壘上的林家正，替中華隊破蛋，接著陳晨威也接力敲出直擊全壘打牆上的強勁安打，讓中華隊攻下第2分。在5局上潘傑楷夯出中外野陽春砲，幫助中華隊持續領先。七局台灣靠安打和保送攻佔滿壘，江坤宇一棒掃出中外野清壘長打，岳東華再補上安打，單局5安狂攻下5分，以8分成績領先美國，接連精彩的表現讓現場觀眾及網友全嗨翻。林家正的關鍵二壘安打幫助中華隊成功破蛋，氣勢瞬間拉滿，讓轉播球評都忍不住直呼「價值連城」，網友們也紛紛感動喊，「家正婦嗨起來」、「說要換捕手的那些人可以道歉了嗎」、「謝謝家正帶動的二壘安打」、「開胡就是成功的一半」。