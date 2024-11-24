挺中華隊勝利之路奪冠軍！7大速食優惠開吃麥當勞買一送一，三大炸雞肯德基、bb.q CHICKEN也買一送一，頂呱呱「現省百元起」；三大披薩必勝客、達美樂都拚「買1送2」，拿坡里買大披薩「送3塊炸雞」優惠一次整理。
📌麥當勞買一送一！最新優惠券一覽
即日起開吃麥當勞APP全球版登台週年慶優惠， 第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品「買一送一」；還有「購買指定餐組就送」麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多省下2,772元。
第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。
即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出「99元有省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。麥當勞法點（原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲），也將自11月20日起進駐早餐主餐菜單。
📌肯德基不只買一送一！加碼「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡加10元送
◾️加碼應援台灣挺進4強賽 即日起至11月30日
「40586」優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折
「40633」優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。
◾️網路預訂限定「點心買一送一」即日起至11月24日
「50446」優惠碼：雙色轉轉QQ球「買一送一」55元
「50422」優惠碼：立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元
◾️PK雙饗卡APP限定
「40625」優惠碼：「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）
「40626」優惠碼：「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）
◾️個人獨享餐
「40531」優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）
「40627」優惠碼：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）
◾️雙人分享餐
「40451」優惠碼：「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）
「50448」優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）
◾️多人歡聚餐
「40629」優惠碼：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
◾️派對歡聚盒 優惠價359元（原價499元）
開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌bb.q CHICKEN：打氣餐「買一送一」連吃3天！超級循環賽衝冠
韓式炸雞也嗨翻幫台灣應援，加持中華隊衝冠必勝，bb.q CHICKEN全台門市11月23日最後一天，全時段現場購買或電話預訂「打氣餐買一送一」299元（兩份同口味）！開吃去骨炸雞8塊＋雞翅2支三節翅（口味4選2：蜂蜜蒜味 / 韓式甘醬 / 起司 / 辣味燒肉風味）、汽水1罐（可樂 / 七喜任選）。
提醒大家，外送平台(Ubereat、Foodpanda)外送、自取、享聚卡外帶、外送不適用；產品以實物為主，內用點餐須另加10%服務費；每日店舖數量有限，售完為止。
📌必勝客：大披薩「買1送2」爽喝1.25L可樂
必勝客挺中華隊，開吃「紅不讓肉圓披薩」、「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」。歡慶中華隊前進東京巨蛋，當然要吃最划算的大披薩「買1送2」優惠，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，限時特惠加碼再贈「1.25L可樂」一瓶。
📌達美樂：大披薩「買1送2」免費喝大可樂
達美樂35週年狂賀中華隊晉級前進東京！歡慶勝利開吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，即日起至12月1日，外帶買「大披薩」送「大披薩」再「送大可樂」，而且披薩可是「全口味任選」好大方；還有跨界聯名起家雞的「韓風半半披薩」即將完售，要吃要快。
📌拿坡里：買大披薩「送3塊炸雞」
拿坡里披薩・炸雞店挺中華隊Team Taiwan，號召大家一起集氣幫台灣第三戰加油，即日起至11月25日，點餐時出示圖片即享優惠，無論外帶或內用大披薩即「贈送3塊炸雞」特價369元（原價543元），相當於現省174元。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
世界棒球12強賽事應援台灣，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）
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即日起開吃麥當勞APP全球版登台週年慶優惠， 第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品「買一送一」；還有「購買指定餐組就送」麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多省下2,772元。
第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。
即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出「99元有省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。麥當勞法點（原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲），也將自11月20日起進駐早餐主餐菜單。
📌肯德基不只買一送一！加碼「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡加10元送
◾️加碼應援台灣挺進4強賽 即日起至11月30日
「40586」優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折
「40633」優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。
◾️網路預訂限定「點心買一送一」即日起至11月24日
「50446」優惠碼：雙色轉轉QQ球「買一送一」55元
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「40625」優惠碼：「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）
「40626」優惠碼：「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）
◾️個人獨享餐
「40531」優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）
「40627」優惠碼：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）
◾️雙人分享餐
「40451」優惠碼：「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）
「50448」優惠碼：「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）
◾️多人歡聚餐
「40629」優惠碼：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
◾️派對歡聚盒 優惠價359元（原價499元）
開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌bb.q CHICKEN：打氣餐「買一送一」連吃3天！超級循環賽衝冠
韓式炸雞也嗨翻幫台灣應援，加持中華隊衝冠必勝，bb.q CHICKEN全台門市11月23日最後一天，全時段現場購買或電話預訂「打氣餐買一送一」299元（兩份同口味）！開吃去骨炸雞8塊＋雞翅2支三節翅（口味4選2：蜂蜜蒜味 / 韓式甘醬 / 起司 / 辣味燒肉風味）、汽水1罐（可樂 / 七喜任選）。
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📌必勝客：大披薩「買1送2」爽喝1.25L可樂
必勝客挺中華隊，開吃「紅不讓肉圓披薩」、「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」。歡慶中華隊前進東京巨蛋，當然要吃最划算的大披薩「買1送2」優惠，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，限時特惠加碼再贈「1.25L可樂」一瓶。
📌達美樂：大披薩「買1送2」免費喝大可樂
達美樂35週年狂賀中華隊晉級前進東京！歡慶勝利開吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，即日起至12月1日，外帶買「大披薩」送「大披薩」再「送大可樂」，而且披薩可是「全口味任選」好大方；還有跨界聯名起家雞的「韓風半半披薩」即將完售，要吃要快。
📌拿坡里：買大披薩「送3塊炸雞」
拿坡里披薩・炸雞店挺中華隊Team Taiwan，號召大家一起集氣幫台灣第三戰加油，即日起至11月25日，點餐時出示圖片即享優惠，無論外帶或內用大披薩即「贈送3塊炸雞」特價369元（原價543元），相當於現省174元。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
世界棒球12強賽事應援台灣，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）