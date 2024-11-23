台南市地震頻繁，從昨（22）晚間6時許至今（23）凌晨2時許，短短8小時內就發生15起地震，其中以昨晚8時40分、發生在佳里的5.4地震規模最大。對此，中央大學應用地質系退休教授李錫堤示警，台灣近兩年最大的地震威脅，一個是花蓮外海的海溝型地震，規模8起跳，另一個就是近來地震頻繁的嘉南平原地震，規模7.1以上，都要特別注意。
台南佳里5.4地震分析 雲嘉南地震帶30年數據公開
台大地質系研究所名譽教授陳文山在臉書發文，分析昨晚8時40分台南佳里規模5.4地震，指出在佳里地區的地震，前後約十數起規模3.7至4.7深度約10公里地震，「震源位置不在西部麓山帶，而在脫底斷層（新營斷層）西側的海岸平原區」。
陳文山指出，近期在西南部發生的地震屬於雲嘉南地震帶，30年（1990‐2020年）以來，雲嘉南地震帶的地震數量約8萬9632，是桃竹苗與中彰投地震帶的10倍，是高屏地震帶的20倍。
他認為，近期嘉南地區外麓山帶與海岸平原區的地震頻率稍高，這些地震大多發生在下帶，地震規模多為3至5，屬於正常範疇。過往2017年11月豐山規模5.7地震後幾天內還有兩起規模5以上地震之外，其他都是在規模5-6地震發生後，地震規模就愈小了。
李錫堤示警2大地震威脅：花蓮外海海溝型地震、嘉南平原地震
李錫堤則提醒，「台灣地震週期差不多就是100年」，這兩年最大的地震威脅，一個是花蓮外海的海溝型地震，規模8起跳，另一個就是近來地震頻繁的嘉南平原地震，規模7.1以上，都要特別注意。
地震專家郭鎧紋列出今年11月16日至今（23）上午6時止發生的台南地震，共發生9起顯著有感地震、13起小區域地震，合計22個，位置多集中在麻豆區，佳里區有2起、下營區1起。郭鎧紋推估，後續出現比5.4更大地震的機率是5%，要留意規模4.5左右的餘震出現。
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台大地質系研究所名譽教授陳文山在臉書發文，分析昨晚8時40分台南佳里規模5.4地震，指出在佳里地區的地震，前後約十數起規模3.7至4.7深度約10公里地震，「震源位置不在西部麓山帶，而在脫底斷層（新營斷層）西側的海岸平原區」。
陳文山指出，近期在西南部發生的地震屬於雲嘉南地震帶，30年（1990‐2020年）以來，雲嘉南地震帶的地震數量約8萬9632，是桃竹苗與中彰投地震帶的10倍，是高屏地震帶的20倍。
他認為，近期嘉南地區外麓山帶與海岸平原區的地震頻率稍高，這些地震大多發生在下帶，地震規模多為3至5，屬於正常範疇。過往2017年11月豐山規模5.7地震後幾天內還有兩起規模5以上地震之外，其他都是在規模5-6地震發生後，地震規模就愈小了。
李錫堤示警2大地震威脅：花蓮外海海溝型地震、嘉南平原地震
李錫堤則提醒，「台灣地震週期差不多就是100年」，這兩年最大的地震威脅，一個是花蓮外海的海溝型地震，規模8起跳，另一個就是近來地震頻繁的嘉南平原地震，規模7.1以上，都要特別注意。
地震專家郭鎧紋列出今年11月16日至今（23）上午6時止發生的台南地震，共發生9起顯著有感地震、13起小區域地震，合計22個，位置多集中在麻豆區，佳里區有2起、下營區1起。郭鎧紋推估，後續出現比5.4更大地震的機率是5%，要留意規模4.5左右的餘震出現。