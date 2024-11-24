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▲對於某些人來說，演唱會是種享受，但也有人覺得是折磨，若想在周邊購屋，應謹慎思考為上。（圖／住商機構提供）

台灣近期不少有大咖藝人舉辦演唱會，如周杰倫、五月天等，紛紛在台開唱，除掀起國內搶票熱潮，也帶動周邊話題，如果想在演唱會周邊購屋，直接躺在家聽LIVE演唱會，代價多少呢？據實價登錄，最便宜的場館在高雄，1坪均單價約30萬，而台北大、小巨蛋則代價最高，1坪約百萬。據實價登錄，全台六大主要演唱會展館2024年周邊房屋均單價，台北大巨蛋99.9萬/坪、台北小巨蛋99.2萬/坪、林口體育館35.9萬/坪、樂天桃園棒球場39.6萬/坪、高雄國家體育場28.4萬/坪、高雄巨蛋32.9萬/坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，雖然台北大、小巨蛋周邊房價近百萬，但由於過去房價基期高，所以5年來僅成長1成多，價位增長空間相對有限，也是六大場館中，漲幅最低的場館。他進一步指出，兩大展館串連松山文創園區、捷運市政府站商圈及東區商圈東側，屬於北市蛋黃區地段，並鄰近捷運站點，機能性毋庸置疑，區段價位自然寸土寸金，惟自疫情以來房市多頭漲幅大多集中於中南部縣市，原本房價基期即高的北市蛋黃區，相對漲幅較侷限。另觀察實價，各大展演空間中以世運主場館周邊房價漲勢最為兇猛，該展館過去於疫情期間的2020年，平均成交行情僅約每坪12.6萬元，但經過5年過去，該區域房價大漲125.4%，平均實價行情來到每坪28.4萬元，住商不動產南區執行協理林棋博分析，世運主場館除有大片綠地，又有高雄捷運世運站加持，並鄰近國軍左營總醫院，整體生活休憩與醫療機能俱全，惟區域過去大多為眷村環境，近年來隨著半導體產業進駐帶動大盤走勢，並有不少豪宅建案於蓮池潭周邊興建，帶動整體市場漲幅。賴志昶提醒，全台大型展演空間除提供演唱會、各類表演，其中不少展館還有賣場、綠地等空間，且為消化上萬人同時進出，展館周邊設有健全大眾交通工具，整體而言，大型展演空間能為居民帶來豐富生活或商業機能，惟此類環境雖說便捷，但區域易有車流阻塞、噪音甚至震動等抗性，有意進場此類環境之自住客群，建議需針對區域優缺進行多方評估。