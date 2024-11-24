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▲「漢來日月行館」號稱每間房間都能將湖景一覽無遺，目前推出「一泊二食」要價3萬2200元，創下全台最貴高檔渡假飯店售價。（圖／漢來日月行館提供）

▲雲品溫泉酒店日月潭去年於滿15週年之際，歷時五個月斥資上億進行裝修又重新開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館房型面積從15至108坪不等，號稱每間客房都看到日月潭景色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雲品溫泉酒店日月潭的湖景客房，除了有獨立的個人湯池，也可看到日月潭湖景。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館館內如同湖畔美術館，收藏包括國際當代藝術家草間彌生Yayoi Kusama的南瓜藝術品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雲品溫泉酒店日月潭的大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，此為巨型生態缸「石倚煙」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館一樓茶苑提供的，是從全台各地搜羅的當地知名小食，一泊二食的房客都可免費品嚐。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雲品溫泉酒店日月潭的全新「雲水」行政酒廊標榜是全台唯一採用點餐式位上服務、全日開放的行政酒廊，也是唯一假日設有「香檳早午餐」的行政酒廊。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的早餐有河龍蝦蛋捲與牛排，相當奢華。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雲品酒店還有周日香檳早午餐，供應時段為10:30~14:00，除了維持每日早餐精選料理，另提供焗烤生蠔與頂子醬可供享用。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「四季餐廳」是Semi-Buffet方式，晚餐有主菜龍蝦與和牛二選一，再加上自助餐檯各式料理無限供應。（圖／漢來日月行館提供）

▲雲品溫泉酒店日月潭的晚餐可選擇丹彤自助餐廳吃到飽，另也可選擇米其林三星主廚設計的KEN CAN晚餐。（圖／取自雲品溫泉酒店官網）

▲漢來日月行館首度引進SOCIÉ Spa，是結合自然美景與奢華護理的湖景SPA。（圖／記者葉盛耀攝）

▲百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」。（圖／雲品酒店日月潭提供）

▲漢來日月行館每間客房都供應碳酸氫鹽泉，被譽為台灣最純淨「美人湯」，另也有大眾池，男湯、女湯都有絕美風景可賞。此為飯店許可下拍攝。（圖／記者葉盛耀攝）

▲1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置撞球、手足球檯及飛鏢機等設施。（圖／雲品酒店日月潭提供）

日月潭周邊頂級飯店一家比一家更高檔，繼去年8月雲品溫泉酒店重新整裝後，今年日月潭迎來全新度假酒店「漢來日月行館」，11月正式試營運，斥資15億全面改裝飯店空間，一開幕就喊出「一泊二食」要價2萬8000元+15%，等於是3萬2200元，創下全台最貴渡假飯店之售價紀錄。《NOWnews今日新聞》將雲品溫泉酒店與漢來日月行館兩家頂級飯店，以房價、房間、早餐等7大重點大PK。一開幕就喊出「一泊二食」要價2萬8000元+15%，等於是3萬2200元。實際搜尋雲品溫泉酒店目前官網價目，想要有含早、晚餐（丹彤Buffet自助餐）的一泊二食方案且是湖景雙人房以上等級，平日要一晚1萬1188元起、假日需2萬88元起，當然實際售價還將隨季節檔期或特殊活動而有調整。另外還有可享用行政酒廊的方案，平日每晚1萬8288元，假日（即週五、六、日入住）則無提供此優惠，午餐、下午茶、晚餐、宵夜到隔日的早餐、午餐都可到行政酒廊享用餐點。另早餐也可選擇換成丹彤Buffet自助餐。相較其他日月潭周邊飯店，漢來日月行館「每間客房都看到日月潭景色」是其最大亮點，且還設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池。房型面積從15至108坪不等，內裝以自然木質元素搭配沉穩色調。所有客房均配備頂級設施與備品，配置智慧旅館電視系統搭載投影功能、席夢思頂級床墊、Aesop沐浴備品、Dyson吹風機、Devialet音響、Samsung QLED電視及Nespresso Zenius膠囊咖啡機，並自水里蛇窯訂製專屬茶具，衛浴空間則採乾濕分離設計，配備TOTO免治馬桶。規畫207間客房，每房皆設有天然溫泉池，飯店擁有270度湖景第一排視野，大部分房間能看直接看到日月潭湖景。漢來日月行館原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正先生最愛行館。新生的漢來日月行館由國際著名設計師LWMA李瑋珉匠心打造，飯店以地上12層、地下3層的設計，完美結合日月潭自然美景。另外動線與空間更有李瑋珉、潘一如、凌宗湧等多位大師攜手打造。更號稱如同湖畔美術館，包括國際當代藝術家草間彌生Yayoi Kusama的南瓜（(L)／中國信託商業銀行藏)、瑞士藝術家烏戈·羅迪諾納(Ugo Rondinone)、現代雕塑大師朱銘及書畫大師張大千與齊白石的代表性作品，並邀請多位台灣在地藝術家分以琉璃、木材、竹藝等多元媒材創作獨特藝品。大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，團隊包含兩位藝術家，胡悠揚、周巧其組成。其一「花染木」，運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的19種秋海棠物種移植至此，供旅客觀賞認識；另一側巨型生態缸「石倚煙」，透過「苔蘚」導電的概念，讓植物與房客對話。每週六、日還將安排「綠廊散策」專人解說與線上語音導覽。1樓的茶屋，融合自然庭園美景與地道風味。茶屋不僅供應特色茶飲，每月還精選搜羅了全台知名小吃，打造「零距離直送」的在地美食饗宴，像這一季就有高雄「五十年杏仁茶」，是知名歌手黃小琥的姊姊開設，另還有新竹石家魚丸、苗栗阿美姐蔥肉包，並將每個月更換宵夜菜單。只要房客在入住的時間並且是茶屋營業時間內，包含宵夜時段，都能來此免費品嚐點心。雲品溫泉酒店設置全新禮賓服務「雲水」行政酒廊，空間設計以托斯卡尼溫室花園風格並充滿綠意。共有72席座位，僅有入住套房與尊榮樓層湖景共64間客房享有，包含早餐、餐前雞尾酒、消夜時段，該房型房客都能全日自由進出。Happy Hours時段供應義大利紅白酒等，亦有托斯卡尼佐酒開胃餐點。「四季餐廳」則是Semi-Buffet方式，早餐時段有專人奉上暖身養生雞湯，主菜選擇涵蓋河龍蝦歐姆蛋、美國肋眼牛排等高級料理，並搭配氣泡酒、現打果汁與桌邊點心服務，呈現無與倫比的奢華感受。部分專案房客，除了有丹彤西餐廳的早餐可選擇外，亦可至行政酒廊享用義式托斯卡尼早餐，提供在地特色早點。此外，針對周六入住，更精心設計了「周日香檳早午餐」，供應時段為10:30~14:00，除了維持每日早餐的精選料理外，另提供每人一份焗烤生蠔與頂級魚子醬，還能無限量喝義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等，白天就能實現「香檳自由」。2樓的兩間餐廳，每人餐價都是定為晚餐3980元+10%，中餐廳為「日月軒」，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐，搭配甄選茶品與佳釀，餐後更驚喜呈上精緻法式甜點，餐廳也設有獨立圓桌包廂。「四季餐廳」則是西式Semi-Buffet方式，號稱採精緻的Fine Dining形式，主菜選擇包括日本A5和牛與澳洲龍蝦，佐以豐富的海鮮吧和桌邊烹調。晚餐可選擇丹彤自助餐廳，選用許多在地食材製作，菜色包含鮮蝦、螃蟹、手捲、壽司與炸物、熟食等，戶外區有烤乳豬是其一大特色。若不喜歡吃到飽餐廳，也再加價選擇米其林三星主廚設計的KEN CAN晚餐。引進SOCIÉ Spa，結合自然美景與奢華護理的湖景SPA，融合日本施舒雅60餘年美容專業與英國頂級芳療品牌ESPA，打造全方位的身心靈舒壓之旅。號稱台灣獨家湖景客房升級瑞士頂級芳療品牌，百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，並以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，提供3大主題、9種療程。VALMONT於護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」，透過療程師雙手如蝴蝶飛舞般的律動，能於療程時檢視客戶的肌膚狀況，是VALMONT護膚療程在全球廣大的SPA市場中脫穎而出的關鍵。附設健身房與無邊際游泳池，運動時也可以兼賞日月潭湖景。另有溫泉大眾浴池，分男湯、女湯，標榜是源自深達1,600公尺的碳酸氫鹽泉，水質純淨、無色、無味，被譽為台灣最純淨「美人湯」。另外，漢來日月行館有專屬遊艇可出遊賞雙潭美景，房客可額外付費搭乘。1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置了撞球、手足球檯及飛鏢機等設施，讓青少年以及成人有更多遊憩設施使用，另規畫其他遊樂設施，可依照不同用途及功能調整。還規劃了大型疊疊樂、沙壺球桌等設施增加活動趣味性。除了遊樂設施外也有規劃沙發閱覽休息區等。