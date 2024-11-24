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▲老翁如果依照自己想法進行房貸，父子必須多繳贈與稅，未來「遺產稅、房地合一稅」也都會暴增。（圖／記者朱永強攝）

▲林怡表示，不動產買賣稅務繁雜，進行任何動作前，都應先諮詢可信任、專業的地政士。（圖／記者陳韋帆攝）

房貸方式正確很重要！一位老翁購屋，因年邁導致房貸條件不佳，想讓孝順的兒子立刻挺身而出，扛下房貸。金門地政士事務所地政士林怡表示，「政府課徵稅率是依循法理邏輯，這方式明顯有問題，未來相關稅金是有可能課到發瘋的！」房貸也屬於質押借款的一種，有房子作為抵押物，取得年期相對長、利率相對低的貸款，不過，畢竟因為是與銀行往來，同任何借款型態一樣，借款人都會通過聯徵評估信用、還款能力等狀態，風險越高，利率就會越高、成數就會越低，年齡也是重要指標之一，正常來說，一位屆齡退休的父親，貸款條件也不會有正值壯年的兒子好。老翁購屋兒子扛房貸 必須面對3筆稅金一名年近60歲的老翁，身上有600餘萬現金，決定購買約2千萬房屋，登記在自己名下，但也因為年邁，銀行給予條件不佳，便讓兒子當了借款人，貸款8成，也就是1,600萬，老翁詢問地政士林怡，林怡一聽頓時發現大事不妙，立刻阻止此事進行。林怡表示，「如果老翁真的這樣做了，恐怕會先面臨一筆贈與稅，等到老翁去世後，兒子除了本來就要還的房貸之外，還要面臨一筆不符合價值的高額遺產稅，而繼承後想售屋時，房地合一稅也會暴增，本來相對單純的事情，就會被最嚴重的複雜化！」多了贈與稅 遺產稅也倍增林怡指出，老翁如果直接替兒子出頭期款，將房屋登記於兒子名下，由兒子還房貸，問題就不大，但如果依老翁的想法，等於兒子借款給老翁買房子，可能要先面對一筆贈與稅，未來遺產繼承時，兒子除了持續償還房貸之外，遺產稅也會瞬間暴增。她進一步說明，「不動產的遺產稅課徵，是被繼承人『資產-負債』，但如果借款人是用兒子的名義，老翁等於沒有負債，而所謂的資產(房屋)，是以『土地公告現值+房屋評定現值』計算，『房屋評定現值』房子越新則越高，也就是說，小張如果不幸早逝，兒子不僅要扛房貸，計算遺產稅時，也無法先扣除負債。」林怡還提到，兒子未來除了要面對遺產稅問題，由於現在還有「房地合一稅」，由於老翁沒有房貸，小張等於是0元成本繼承房屋，假設公告現值加上房屋的評定現值是600萬，兒子以2,000萬出售，國家就會認定賺到1,400萬，以此為課稅基礎，最高可能課徵630萬。最後，她提醒，購屋時千萬不要把借款人跟所有權人分開來，還好老翁做這動作前，有先諮詢，在專業建議下，兒子改做保證人、非借款人，否則未來在稅制上勢必相當吃虧。建議任何不動產買賣動作前，先諮詢自己可信任、專業的地政士，才能真正的省錢、省力、少糾紛！