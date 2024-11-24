啦啦隊尤物、小龍女林襄昨（23）日現身東京巨蛋為征戰12強棒球賽的中華隊應援，引發台灣、日本球迷和媒體高度關注，一舉一動都是話題的她，行前在IG分享一系列出國度假的泳裝照，比基尼布料小到包不住豐滿上圍，吸引13萬人按讚，有酸民嘲諷「真好賺」，她正面回應：「我每天都很努力工作耶...」
日前，林襄趁休假和師妹張雅涵、李芷霖飛往泰國普吉島充電、放鬆，並釋出數張旅遊錦集，其中幾張照片，她綁丸子頭，穿粉色圓點三點式泳衣，站在下榻飯店泳池畔，手拿泰國奶茶，由於比基尼SIZE較小，一雙32E飽滿雙峰大半坦露在外、I字事業線乍洩，加上零贅肉ㄦ字水蛇腰，魔鬼體態相當傲人。
林襄寫下：「這次在普吉島找villa真的好漂亮！每天起床都有管家做早餐，泰奶無限量供應，一定要找一天狠狠的待在villa一整天！」相片宛如全新寫真作品，網友飽覽福利，「這張給過」、「好漂亮的人」、「扯」、「不敢直視」、「腳趾很好看」、「太襄了」、「已經把妳的美照儲存了！」
不過有一名帳號沒有頭相的網友留言暗譏：「真好賺。」林襄本人看到後親自回覆：「我每天都很努力工作耶...」該酸民還反嗆：「誰不是！」
林襄長期被網路霸凌 經紀人：無愧於心就好
針對林襄長期遭受酸民攻擊、網路霸凌，林襄正妹經紀人莉奈曾經表示，自己保持正面樂觀看待，不會想太多跟看太多，「很多事情都是自己清楚就好，每個人會因為不同立場去說不同的話，用意也都不同，所以我清楚自己的心思與目標，不要愧對自己就好。」
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不過有一名帳號沒有頭相的網友留言暗譏：「真好賺。」林襄本人看到後親自回覆：「我每天都很努力工作耶...」該酸民還反嗆：「誰不是！」
林襄長期被網路霸凌 經紀人：無愧於心就好
針對林襄長期遭受酸民攻擊、網路霸凌，林襄正妹經紀人莉奈曾經表示，自己保持正面樂觀看待，不會想太多跟看太多，「很多事情都是自己清楚就好，每個人會因為不同立場去說不同的話，用意也都不同，所以我清楚自己的心思與目標，不要愧對自己就好。」