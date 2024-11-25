「台灣隊長」陳傑憲在昨（24）日拿下世界12強賽冠軍後，在場上找老婆的癡情形象已經擄獲一票「陳太太」的心，而他的正牌老婆綺綺曾是中職啦啦隊員，姣好身材和亮麗外型也受到關注，綺綺在IG分享，今年是她30歲生日，跟陳傑憲要了一個「雙冠王」當生日禮物，最後陳傑憲真的達到了，而且拿了世界MPV，讓她暖喊，「老公，以你為榮。」
綺綺要「雙冠王」當生日禮物 告白陳傑憲：以你為榮
陳傑憲老婆綺綺在IG寫下，因為今年是她30歲生日，開玩笑跟陳傑憲說，「應該要有一份大禮吧？」剛好當時安打王跟打擊王都有角逐空間，她開玩笑說，「那你就送我雙冠王。」陳傑憲說，「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」綺綺更篤定要這份大禮，「那我就要這個了！」
結果最後陳傑憲真的達到跟老婆的約定，還在場上到處找老婆，想把MVP送給她，綺綺也說，「原來你還一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」
冠軍賽4:0完封日本 陳傑憲3分全壘打收下冠軍
2024世界棒球12強賽昨（24）日晚間中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，回顧昨晚的精彩瞬間，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍。
中華隊陣容曾被看衰 奪冠讓所有酸民甘願道歉
回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國，在冠軍賽中以4:0完封日本。
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陳傑憲老婆綺綺在IG寫下，因為今年是她30歲生日，開玩笑跟陳傑憲說，「應該要有一份大禮吧？」剛好當時安打王跟打擊王都有角逐空間，她開玩笑說，「那你就送我雙冠王。」陳傑憲說，「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」綺綺更篤定要這份大禮，「那我就要這個了！」
結果最後陳傑憲真的達到跟老婆的約定，還在場上到處找老婆，想把MVP送給她，綺綺也說，「原來你還一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」
冠軍賽4:0完封日本 陳傑憲3分全壘打收下冠軍
2024世界棒球12強賽昨（24）日晚間中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，回顧昨晚的精彩瞬間，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍。
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回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國，在冠軍賽中以4:0完封日本。
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