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▲陳傑憲老婆綺綺許願要「雙冠王」當生日禮物。（圖／翻攝自Hailey IG）

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

「台灣隊長」陳傑憲在昨（24）日拿下世界12強賽冠軍後，在已經擄獲一票「陳太太」的心，而他的正牌老婆綺綺曾是中職啦啦隊員，姣好身材和亮麗外型也受到關注，綺綺在IG分享，今年是她30歲生日，跟陳傑憲要了一個「雙冠王」當生日禮物，最後陳傑憲真的達到了，而且拿了世界MPV，讓她暖喊，「老公，以你為榮。」陳傑憲老婆綺綺在IG寫下，因為今年是她30歲生日，開玩笑跟陳傑憲說，「應該要有一份大禮吧？」剛好當時安打王跟打擊王都有角逐空間，她開玩笑說，「那你就送我雙冠王。」陳傑憲說，「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」綺綺更篤定要這份大禮，「那我就要這個了！」結果最後陳傑憲真的達到跟老婆的約定，還在場上到處找老婆，想把MVP送給她，綺綺也說，「原來你還一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」2024世界棒球12強賽昨（24）日晚間中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，回顧昨晚的精彩瞬間，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍。回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國，在冠軍賽中以4:0完封日本。