川普又回鍋當總統，勢必將影響全球供應鏈重組，許多台灣紡織廠表示將從越南轉進印尼，建立新產線。台商表示鑒於越南人力、土地成本上漲，台灣紡織廠紛紛轉往印尼，以分散關稅調整的風險。
消息指出，遠東新(1402)、新纖(1409)、新紡(1419)、廣越(4438)都已考察過印尼，也都有意進駐。力麗(1444)、台南企業(1473)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)則將擴大現有印尼產線。
在印尼已有產線的力麗集團、台南企業、儒鴻及聚陽，計畫持續擴大投資、增加產線。近幾年越南營商成本逐漸提高，而且人力越來越稀缺，台商因此將目光轉向勞動力充足、政局穩定的印尼，聚陽董事長周理平曾表示，印尼是聚陽未來全球最大的生產基地。
自從疫情發生後，企業在越南的營運成本較以往高出許多，不僅土地成本漲逾10倍，勞工薪資也上漲7至10%。綜合考量之下，不少台商都將下一個主力生產基地設定在印尼。例如聚陽就表示，未來印尼產能將自35%增加至40%，並取代越南成為聚陽全球最大生產基地。
根據數據顯示，自1990到2023年，台灣對印尼的投資累積超過52億美元，其中12％來自紡織業，並且投資逐年成長，去年台灣在印尼的紡織業投資甚至占所有投資的21％。
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在印尼已有產線的力麗集團、台南企業、儒鴻及聚陽，計畫持續擴大投資、增加產線。近幾年越南營商成本逐漸提高，而且人力越來越稀缺，台商因此將目光轉向勞動力充足、政局穩定的印尼，聚陽董事長周理平曾表示，印尼是聚陽未來全球最大的生產基地。
自從疫情發生後，企業在越南的營運成本較以往高出許多，不僅土地成本漲逾10倍，勞工薪資也上漲7至10%。綜合考量之下，不少台商都將下一個主力生產基地設定在印尼。例如聚陽就表示，未來印尼產能將自35%增加至40%，並取代越南成為聚陽全球最大生產基地。
根據數據顯示，自1990到2023年，台灣對印尼的投資累積超過52億美元，其中12％來自紡織業，並且投資逐年成長，去年台灣在印尼的紡織業投資甚至占所有投資的21％。