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▲今年第二季房屋平均屋齡與住宅移轉平均屋齡比較。（圖／信義房屋提供）

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全國房屋稅籍的平均屋齡為33年，不過住宅買賣的平均屋齡為28.5年，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，民眾還是偏好購入屋齡較新穎的房屋，其中差距最大的是桃園市，桃園市平均屋齡28.2年，但今年第二季的住宅買賣移轉平均屋齡僅19.5年。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾喜歡購置新屋的原因，除了新大樓設計新穎、屋齡較年輕等因素外，購置屋齡較新穎的房屋，可以省去裝潢時基礎工程的工程時間與費用，不用一次拿出較多的裝潢現金，但許多區域都有重劃區的新供給，台北市的新房屋不是坪數大就是價格代價高，因此預算有限的民眾還是會選擇地段較好的中古屋甚至公寓產品，另一方面有些老房子的公設比低，買起來使用空間也會比較實在。統計顯示，全台房屋平均屋齡33年，不過住宅買賣移轉平均屋齡約28.5年，顯示交易比例上可能屋齡較輕的中古屋數量多，拉低整體平均交易的屋齡，差距較大的是桃園市，整體房屋平均屋齡28.2年，在六都中已經算相對年輕，不過住宅的買賣移轉平均屋齡則為19.5年，應是新房子交易的比例高，影響買賣的屋齡低於整體住宅的屋齡。至於住宅買賣屋齡最高的仍是台北市，曾敬德指出，老房子可能在雙北以外的貸款條件不好，但在雙北市的精華路段仍是銀行眼中保值安全的標的，加上北市可挑選的新房子有限，因此找來找去只有很舊跟沒那麼舊的房子，導致台北市平均住宅買賣屋齡居六都之冠，今年第二季平均住宅買賣移轉屋齡高達34.7年。