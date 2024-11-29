泰國王室風波不斷，才剛傳出貴妃的貼身侍女歐拉弄疑似將上位，泰國政憲公報網站11月26日宣布，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）賜予王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）新名「詩妮納」，雖然讀音相同，僅一字之差，但有非常不同的含義，引發外界討論。
泰王瓦吉拉隆功的王后素提達（Suthida）氣質端莊又優雅，但泰王在登基後便冊封詩妮娜王妃之位，近期又傳出給予貴妃34歲侍女歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）特殊待遇，即使已年屆72歲高齡，仍搞出許多花邊新聞，正當外界以為詩妮娜要被年輕妹子擠下後，泰王又大動作地為她改名，疑似有「安太座」的意思。
根據《泰國公共電視台（Thai PBS）》報導，26日王室法令宣布泰國王妃詩妮娜獲賜新名，全稱改為「昭坤帕詩尼納·披拉薩甘婭妮」（Sineenat Bilaskalayani），即名字變成詩尼納。舊名中的「娜（นาฏ）」變為了「納（นาถ）」，兩個字讀音一樣（naat）但含義不同。前者是指泰國傳統舞蹈或戲劇中的女演員；後者則經常用在貴族名字中，以表尊貴身份。
這是39歲的詩妮納第三次改名，她原名尼拉蒙·溫蓬（Niramon Unphrom），2019年被賜稱號「昭坤帕詩尼娜·披拉薩甘婭妮」，昭坤帕（Chao Khun Phra）是她的王室頭銜，意為妃子；披拉薩甘婭妮（Bilasakalyani）則意為美淑女；如今「詩妮納」則又多了尊貴含義。
詩妮納宛如後宮甄嬛傳中的甄嬛，她在2019年因對泰王不忠被貶入冷宮，於2020年9月驚喜「復寵」，當時泰王不僅將詩妮娜接回宮，更帶著詩妮娜出席各種活動和王室祭典等重要場合，受寵程度直逼王后。不過她的貼身侍女歐拉弄近期獨自高調參加正式場合，還能隨意使用王室的私人飛機，並獲得王室專屬色，疑似將被封妃，也讓大眾再度關注王室後宮的爭鬥，長期關注泰國王室的英國記者Andrew MacGregor Marshall也分享侍女上位的新聞，並留下哭笑不得的「吃瓜」表情符號。
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根據《泰國公共電視台（Thai PBS）》報導，26日王室法令宣布泰國王妃詩妮娜獲賜新名，全稱改為「昭坤帕詩尼納·披拉薩甘婭妮」（Sineenat Bilaskalayani），即名字變成詩尼納。舊名中的「娜（นาฏ）」變為了「納（นาถ）」，兩個字讀音一樣（naat）但含義不同。前者是指泰國傳統舞蹈或戲劇中的女演員；後者則經常用在貴族名字中，以表尊貴身份。
這是39歲的詩妮納第三次改名，她原名尼拉蒙·溫蓬（Niramon Unphrom），2019年被賜稱號「昭坤帕詩尼娜·披拉薩甘婭妮」，昭坤帕（Chao Khun Phra）是她的王室頭銜，意為妃子；披拉薩甘婭妮（Bilasakalyani）則意為美淑女；如今「詩妮納」則又多了尊貴含義。
詩妮納宛如後宮甄嬛傳中的甄嬛，她在2019年因對泰王不忠被貶入冷宮，於2020年9月驚喜「復寵」，當時泰王不僅將詩妮娜接回宮，更帶著詩妮娜出席各種活動和王室祭典等重要場合，受寵程度直逼王后。不過她的貼身侍女歐拉弄近期獨自高調參加正式場合，還能隨意使用王室的私人飛機，並獲得王室專屬色，疑似將被封妃，也讓大眾再度關注王室後宮的爭鬥，長期關注泰國王室的英國記者Andrew MacGregor Marshall也分享侍女上位的新聞，並留下哭笑不得的「吃瓜」表情符號。