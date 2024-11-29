受颱風、冷氣團來襲影響蔬菜生長，蔬菜拍賣價格居高不下，全聯配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，明（30）日起至12月5日，於北農供應的230間雙北門市推出13款優惠蔬菜，韓國大白菜現折19元，青江菜原價38元、特價30元，總計13款蔬菜約90噸貨量，快趁週休二日出門搶買便宜優惠蔬菜。
🟡全聯
📍門市｜11月30日起至12月5日（北農供應的230間雙北門市限定）
◾青江菜原價38元、特價30元
◾小白菜原價38元、特價30元
◾牛心蕃茄原價95元、特價85元
◾大黃瓜原價78元、優惠價65元
◾扁蒲原價69元、特惠價48元
◾絲瓜原價65元、特價58元
◾鮮香菇原價65元、特價58元
◾A級杏鮑菇原價75元、特價65元
◾紅蘿蔔（產銷履歷）原價45元、特價38元
◾溫室小黃瓜（產銷履歷）原價62元、特價55元
◾進口馬鈴薯原價55元、特價49元
◾進口洋蔥原價45元、特價39元
◾韓國大白菜（切）原價109元、特價90元
此外，好市多「黑色購物週」也將在本週日（1日）邁入尾聲，包括牛梅花肉片、韓式燒烤牛肉、冷凍大鮭魚片都有優惠，衝賣場前可參考黑五購物節第五天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！
明（30）日也有部分優惠提早曝光，包括Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB加入優惠，以及搶手的黃金飾品，「24K黃金男士套組」現折8000元，並且12月1日黑五活動結束前，全台賣場提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，想逛的可得把握時間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜11月30日起至12月5日（北農供應的230間雙北門市限定）
◾青江菜原價38元、特價30元
◾小白菜原價38元、特價30元
◾牛心蕃茄原價95元、特價85元
◾大黃瓜原價78元、優惠價65元
◾扁蒲原價69元、特惠價48元
◾絲瓜原價65元、特價58元
◾鮮香菇原價65元、特價58元
◾A級杏鮑菇原價75元、特價65元
◾紅蘿蔔（產銷履歷）原價45元、特價38元
◾溫室小黃瓜（產銷履歷）原價62元、特價55元
◾進口馬鈴薯原價55元、特價49元
◾進口洋蔥原價45元、特價39元
◾韓國大白菜（切）原價109元、特價90元
此外，好市多「黑色購物週」也將在本週日（1日）邁入尾聲，包括牛梅花肉片、韓式燒烤牛肉、冷凍大鮭魚片都有優惠，衝賣場前可參考黑五購物節第五天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！
明（30）日也有部分優惠提早曝光，包括Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB加入優惠，以及搶手的黃金飾品，「24K黃金男士套組」現折8000元，並且12月1日黑五活動結束前，全台賣場提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，想逛的可得把握時間。