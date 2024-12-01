我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥味登3款「鬆餅堡」分別為「薯餅起司蛋鬆餅堡」、「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡」、「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡」。（圖／翻攝自麥味登官網）

▲麥當勞「McGriddles厚鬆餅堡系列」掀起搶買熱潮，炫風賣完售罄。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥味登鬆餅堡​​​​​​​現在全力補貨中，官方更表態「有機會變成常態商品」。（圖／翻攝自麥味登FB）

台灣麥當勞引進日韓熱夯的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，掀起全台鬆餅堡之亂，繼全家便利商店秒推出「鬆餅豬肉堡」優惠；現在「麥味登鬆餅堡」也夯到不行，網友狂推吃起來「沒輸麥當勞」造成轟動，開賣一天就搶光。《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理麥味登推薦菜單、價格，麥味登APP秒查「還有嗎」，掌握補貨時間再出門吃飽。麥味登「鬆餅堡」推出「薯餅起司蛋鬆餅堡」、「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡」、「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡」3款口味，相較於麥當勞的厚鬆餅、麥味登選用薄鬆餅，不只取代漢堡麵包、連中間都再夾入一層，吃起來厚度與口感都不太一樣。而且麥味登沒有另外增添蜂糖或蜂蜜，吃起來較沒有糖的濕潤感，有些螞蟻人覺得可惜，不過也有不喜歡太甜的網友覺得更耐吃。而粉絲最推薦直接把薯餅夾入的「薯餅起司蛋鬆餅堡」、及飽滿肉感的「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡」。◾️「薯餅起司蛋鬆餅堡」單點75元「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡」單點85元「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡」單點90元◾️「薯餅起司蛋鬆餅堡＋錫蘭紅茶(M)」85元「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡＋錫蘭紅茶(M)」95元「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡＋錫蘭紅茶(M)」100元台灣麥當勞鬆餅漢堡早在開賣第四、五天即已傳出買不到、也不補貨了，當時官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」原本預計於早餐時段期間限定賣到12月17日，果然早早售完為止。麥味登「鬆餅堡」好評熱銷，部分門市已暫時缺貨，APP的部分暫時下架鬆餅系列。好消息是，業者已承諾「全力補貨中」；官方更表態「非常有機會變成常態商品」。更建議已兌換APP鬆餅堡票券的民眾，可於下週（12月2日）起再進行兌換，看起來下週很有機會全面恢復販售囉。而想知道「門市還有鬆餅堡嗎」也有訣竅，只要下載麥味登APP，前一晚查詢要去的門市，若以能看見菜單上已有鬆餅堡，隔天早餐應該就能點得到；或者出門前撥打電話確認現場狀況。