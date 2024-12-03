11月六都買賣移轉棟數1萬9824棟，較上月微幅增加0.9%，略為回溫。不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌卻點出4觀察重點，認為11月房市回血速度出乎意料，但仍處在「九死一生」狀態，直言：「1、2 月是傳統淡季，不需要過度期待！」
何世昌分享 11 月市場觀察，共有「市場正在止穩當中」、「待售量正在上升」、「議價率增加有限」及「市場九死一生」等4重點。
重點一：市場正在止穩當中
何世昌表示，央行9月19日宣布第七波打房後， 10 月房市只能用「兵荒馬亂」4個字來形容，「雖然多頭信心還不到潰散地步，但不死也只剩半條命了」。如果說今年上半年房市為 HP100 滿血狀態，10 月血條掉到剩 40 ，11 月暫時回升到 50 左右，中古屋與預售屋市場成交都微幅回溫。
市況止穩，是否意味著房市反彈在即呢？何世昌認為，仍需要再多觀察幾個月，預料 12 月至少會和 11 月持平或微升，而 1、2 月是傳統淡季，不需要過度期待，也許要先看農曆年後到 329 檔期市場表現如何，才能判斷房市接下來往哪個方向走。
現在是買房的好時機嗎？何世昌直言，目前是議價的好時機，但是想要買房的民眾不必著急，除非遇到真愛，否則可以多看、多比較，謀定而後動，想好再出手。
重點二：待售量正在上升
由於買氣接近腰斬的緣故，新建案和二手屋的待售量正在上升。何世昌指出，令人意外的是，委售量增加的幅度比預期來得少很多；新建案的部分是因為建案大多延推，而二手屋主或許是預期賣不到好價錢，不願意在現在丟出來賣。
即便供給量只是緩步增加，但這仍是一項警訊，何世昌提醒，接下來幾個月可能呈現緩升趨勢，意味著買方選擇會更多，短期對買方而言較占優勢。
重點三：議價率增加有限
何世昌表示，現在的賣方和建商普遍能議價，只不過議價空間容不下一顆芭樂，所以出芭樂價很難如願。以二手屋來說，實登 ± 3 ％～5 ％較常見；當然更便宜的也有，但屬於少數例子。至於新建案則視個案而定，降幅比二手屋小，另有部分建案價格依舊高高掛，絲毫沒有降價的意思。
他直言，此時買方進場就很考驗人性了，如果只是要個「起蒙子」，殺個尾數、數十萬元就爽的買方能買到房子沒問題。但若想撿大便宜，除非能夠全現金收房，不然只能夢裡相見。
重點四：市場九死一生
11 月整體市況回穩速度快得出人意表，但仍處於九死一生狀態。何世昌以新建案市場為例，雞犬升天的銷況已不復見，銷售較順利的建案大致為「一線品牌建商」、或者是「區域價位較低的平價案」，尤其是「一線品牌建商」的推案仍順銷，透露房市仍有一線生機。
至於低首付建案，何世昌進一步說明，順銷比例大概五、六成左右，現在這招似乎不見得有效。推測原因，可能是現下敢買房的人口袋較深，寧願選擇好品牌建商的案子，而不以低首付建案為首選。
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重點一：市場正在止穩當中
何世昌表示，央行9月19日宣布第七波打房後， 10 月房市只能用「兵荒馬亂」4個字來形容，「雖然多頭信心還不到潰散地步，但不死也只剩半條命了」。如果說今年上半年房市為 HP100 滿血狀態，10 月血條掉到剩 40 ，11 月暫時回升到 50 左右，中古屋與預售屋市場成交都微幅回溫。
市況止穩，是否意味著房市反彈在即呢？何世昌認為，仍需要再多觀察幾個月，預料 12 月至少會和 11 月持平或微升，而 1、2 月是傳統淡季，不需要過度期待，也許要先看農曆年後到 329 檔期市場表現如何，才能判斷房市接下來往哪個方向走。
現在是買房的好時機嗎？何世昌直言，目前是議價的好時機，但是想要買房的民眾不必著急，除非遇到真愛，否則可以多看、多比較，謀定而後動，想好再出手。
重點二：待售量正在上升
由於買氣接近腰斬的緣故，新建案和二手屋的待售量正在上升。何世昌指出，令人意外的是，委售量增加的幅度比預期來得少很多；新建案的部分是因為建案大多延推，而二手屋主或許是預期賣不到好價錢，不願意在現在丟出來賣。
即便供給量只是緩步增加，但這仍是一項警訊，何世昌提醒，接下來幾個月可能呈現緩升趨勢，意味著買方選擇會更多，短期對買方而言較占優勢。
重點三：議價率增加有限
何世昌表示，現在的賣方和建商普遍能議價，只不過議價空間容不下一顆芭樂，所以出芭樂價很難如願。以二手屋來說，實登 ± 3 ％～5 ％較常見；當然更便宜的也有，但屬於少數例子。至於新建案則視個案而定，降幅比二手屋小，另有部分建案價格依舊高高掛，絲毫沒有降價的意思。
他直言，此時買方進場就很考驗人性了，如果只是要個「起蒙子」，殺個尾數、數十萬元就爽的買方能買到房子沒問題。但若想撿大便宜，除非能夠全現金收房，不然只能夢裡相見。
重點四：市場九死一生
11 月整體市況回穩速度快得出人意表，但仍處於九死一生狀態。何世昌以新建案市場為例，雞犬升天的銷況已不復見，銷售較順利的建案大致為「一線品牌建商」、或者是「區域價位較低的平價案」，尤其是「一線品牌建商」的推案仍順銷，透露房市仍有一線生機。
至於低首付建案，何世昌進一步說明，順銷比例大概五、六成左右，現在這招似乎不見得有效。推測原因，可能是現下敢買房的人口袋較深，寧願選擇好品牌建商的案子，而不以低首付建案為首選。