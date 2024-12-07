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▲壽司郎將在淡水輕軌「淡水行政中心」站旁蓋新餐廳，目前已用鋼骨搭建出初步餐廳雛形。（圖／記者徐銘穗攝）

▲壽司郎淡水新餐廳工地資訊，顯示工程預定在明年2月中完工。（圖／記者徐銘穗攝）

▲藏壽司淡水街邊店餐廳工程正在申請建築執照中，地點就在壽司郎淡水餐廳隔壁。（圖／翻攝Threads）

▲淡水輕軌淡水行政中心站周邊，除現有的爭鮮Plus外，壽司郎正在興建中，而藏壽司也在申請建造，形成「壽司一級戰區」。（圖／翻攝Threads）

台灣人公認的壽司霸主是哪一間呢？曾有網友在Dcard發動票選，最終由壽司郎以44%得票數奪冠、藏壽司40%緊追在後，爭鮮則名列第三。目前全台擁有47家門市的壽司郎，將前進新北市淡水區開街邊店，地點就在淡水輕軌淡水行政中心站旁，預計明年2月中完工，特別的是藏壽司也在隔壁選好地了，加上鄰近家樂福裡的爭鮮Plus，在地笑說：「簡直就是壽司一級戰區！」《NOWnews今日新聞》記者實際前往淡水壽司郎預定地查看，餐廳以用鋼骨搭建出初步型態，但前方臨濱海路一段處，仍在進行開挖工程。根據工地張貼的告示牌資料顯示，起造人為「台灣壽司郎股份有限公司」，設計與監造都是「簡明山建築師事務所」，預計興建一棟地上1層餐廳，預定完工日為明（2025）年2月15日。壽司郎進駐淡水引發討論，在地人紛紛留言「淡水要開壽司郎，我好期待嗚嗚 」、「終於！我等壽司郎等的好苦」。驚人的是，藏壽司11月15日申請建造資訊被曝光，地點就在壽司郎淡水工地旁邊，加上原先開在隔壁家樂福的爭鮮Plus店內店，在地直呼：「根本就是壽司一級戰區！」雖然目前藏壽司建造仍在申請中，相關規劃、興建及完工時程都未公開，但已有不少人預言「有什麼好戰的嗎？當然是壽司郎啊，不用戰 」、「爭鮮直接死」、「爭鮮是要戰什麼」。不過，也有支持者喊話「爭鮮plus看起來比較頂」、「終於不用一直排隊等爭鮮了 」。淡水12月才剛失去了開業5年的「美麗新廣場淡海館」百貨公司，連鎖壽司店進駐吸人潮，但對房市有幫助嗎？信義房屋專案經理曾敬德曾指出，麥當勞等大型連鎖企業選址時會綜合考量許多因素，包括人口密度與消費潛力，特別偏好年輕人、中產階級聚集的區域，特別是有小朋友的家庭。曾敬德表示，大型連鎖企業選址在交通便利性與可見度上，傾向選擇捷運站、公車站等交通樞紐周邊；避開餐飲競爭過於集中的地區；選擇商業區與購物中心周邊，確保穩定客源；以及當地社區接受度等。