奧運桌球金牌選手馬龍隨中國師生團訪台，第一站前往中山女高參訪，受到女學生歡迎包圍，卻被中國網友戲稱有如「唐僧進盤絲洞」，讓校方與學生非常不滿。對此，校方發表聲明，強調十分不認同不當物化女性的標籤，學生也發起連署，校長張云棻表示，後續會對持續性的影射或人身攻擊，採取法律行動捍衛師生權益。
馬英九基金會邀請馬龍隨中國7所大專院校、共40名師生訪台，馬龍參訪中山女高時，受到校內學生熱烈歡迎，遭中國社群媒體譏諷，形容中山女高為盤絲洞，間接將女學生比喻成蜘蛛精，引發師生不滿。
中山女高學生於昨（4）日發出連署書給校長及學校高層表示，中國參訪團來訪後，出現許多有損學校及學生的報導和言論，要求學校應對此事有更積極作為。
對此，校方重申，學校親師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，本校除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。延伸閱讀》中山女高學生連署捍衛名譽、要求校長道歉
校長張云棻也回應，有向相關處室了解，並未收到連署書，不過學校一路都有在處理，後續也會對持續性的影射或人身攻擊，採取法律行動捍衛師生權益。
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中山女高學生於昨（4）日發出連署書給校長及學校高層表示，中國參訪團來訪後，出現許多有損學校及學生的報導和言論，要求學校應對此事有更積極作為。
對此，校方重申，學校親師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，本校除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。延伸閱讀》中山女高學生連署捍衛名譽、要求校長道歉
校長張云棻也回應，有向相關處室了解，並未收到連署書，不過學校一路都有在處理，後續也會對持續性的影射或人身攻擊，採取法律行動捍衛師生權益。