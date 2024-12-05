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我國罕見的金融犯罪調查專家、XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，擔任刑事局科技犯罪防制中心的謝姓男友，遭台中地檢署列為一起洩密案的被告，兩人3日赴台中地檢署偵訊約談，深夜交保返家途中，不幸在國道一號遇上死亡車禍，陳梅慧因傷重不治，令各界痛心。Xrex交易所共同創辦人暨執行長黃耀文稍早發文表示，陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，而如今卻不幸離世，「我們深深悼念她，願她安息。」據了解，陳梅慧於2013年進入司改會擔任擔任執行秘書，也負責編輯《司法改革雜誌》、官網建構與編輯、Facebook小編、管理資安及資訊系統。現為台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，也曾協助柬埔寨人口販運的跨國犯罪調查，也在擔任全球反詐騙組織（GASO）台灣分會長期間，參與救援人口販運被害人，在創意私房案中僅查出金流，還協助警方調查黃子佼購買未成年影片及詐騙集團地下匯兌洗錢案。財團法人民間司法改革基金會（簡稱民間司改會）對陳梅慧的身亡，表達遺憾與不捨，刑事局也在今天下午召開記者會，說明警方與包含區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧等多名熱心幣流分析師的合作，以及全台警方在今年首度成功凍結詐團透過虛擬貨幣洗錢的重大成果，深刻感謝陳梅慧貢獻。稍早，其XREX共同創辦人暨執行長黃耀文發文表示，陳梅慧更獲選2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，他也說，讓我們一起記得她的善良、勇敢與正義，Miffy(陳梅慧)滿滿的「催化力」將一直與我們同在。「她的不幸離世，是同事好友們、是公司，也是區塊鏈產業的重大損失。我們深深悼念她，願她安息。」