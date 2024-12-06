我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（圖／初日診所提供）

蔓越莓果乾因「泌尿道保健」形象深受女性青睞，但卻有一名45歲的女性上班族習慣飯後吃蔓越莓果乾「保養身體」，導致五年來體重持續增加，BMI達32（中度肥胖），空腹血糖與飯後血糖也飆升，直到就醫後才發現，可能是因長期食用過量果乾所致，因為市售蔓越莓乾為提升口感與保鮮效果，通常添加大量糖分與葵花油。該名女性上班族日前在健康檢查中發現，她的空腹血糖高達115 mg/dL（正常值60~100 mg/dL），屬於糖尿病前期，原以為是即將到來的更年期引發的代謝問題，直到前往「初日診所」，由內科暨減重專科醫師陳威龍詳細問診後，才發現罪魁禍首竟然是她每日必吃的蔓越莓乾！陳威龍醫師指出，這名患者每天飯後都抓一把蔓越莓乾，甚至外出跑業務時也會隨身攜帶，認為這是「健康又方便」的零食，但為何果乾成了殘害健康的兇手？陳威龍醫師說明，天然蔓越莓富含前花青素（PACs）、多酚及維生素。根據2017年美國國家衛生研究院的一篇研究顯示，每日攝取36毫克以上的前花青素可有效預防泌尿道感染。但是天然蔓越莓酸澀難以入口，市售蔓越莓乾為提升口感與保鮮效果，通常添加大量糖分與葵花油。「加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。」過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。陳威龍醫師強調，無論是新鮮水果還是脫水果乾，都有其營養價值，重點應該在於「適量」。雖然果乾的膳食纖維與礦物質含量遠高於同等重量的水果，但因熱量提高，且市售果乾常含高糖、高鈉與防腐劑，需格外留意食品成份標示。而即便是低GI的新鮮水果，若攝取過量或進食順序不當，也可能成為「糖分炸彈」，對於有體重控制需求或血糖波動較大的族群更要小心。