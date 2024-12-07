周杰倫演唱會今（7）日來到第3場，嘉賓全部都猜錯，不是雙J蔡依林或林俊傑，而是第一天的大彩蛋江蕙，她今晚二度現身讓全場又驚又喜；不只二姐登台，小鐘跟劉耕宏也合體獻唱《世界末日》，還被周董要求「把票讓給其他進不來的歌迷」險轟出去，而台下觀眾雖然沒看到雙J直呼可惜，但有「雙帥」也不錯。
小鐘跟劉耕宏坐在台下被周杰倫點名，小鐘笑說跟周董10年不見，周杰倫反問：「魔術沒準備？」小鐘要求全場尖叫聲，下一秒就變出大耳朵，讓周董看得好尷尬：「很特別齁…」
小鐘不死心再耍帥一波，但魔術卻比耳朵更無聊，周杰倫就反虧：「很多人想要票，如果你不想要票，可以跟他們交換。」小鐘就說「咻比嘟嘩」的成員今天給足面子「來了至少3個人」，除了他跟劉耕宏，開玩笑說小馬也在旁邊，結果卻是黃立成，場面再度冷掉，雙帥只好閉嘴，獻唱《世界末日》作結。
咻比嘟嘩是1997年出道的男團，成員包含吳宗憲、劉畊宏、小馬（倪子鈞）、小鐘（鐘昀呈）、陳熙等。團體共發行過4張唱片，當中由周杰倫創作的經典單曲《世界末日》最受歡迎；不過團體已於2001年解散，直到2016年才重新合體。
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小鐘不死心再耍帥一波，但魔術卻比耳朵更無聊，周杰倫就反虧：「很多人想要票，如果你不想要票，可以跟他們交換。」小鐘就說「咻比嘟嘩」的成員今天給足面子「來了至少3個人」，除了他跟劉耕宏，開玩笑說小馬也在旁邊，結果卻是黃立成，場面再度冷掉，雙帥只好閉嘴，獻唱《世界末日》作結。
咻比嘟嘩是1997年出道的男團，成員包含吳宗憲、劉畊宏、小馬（倪子鈞）、小鐘（鐘昀呈）、陳熙等。團體共發行過4張唱片，當中由周杰倫創作的經典單曲《世界末日》最受歡迎；不過團體已於2001年解散，直到2016年才重新合體。