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▲SWAG 執行長 Sam 接受丹麥貝林時報記者Alexander Sjöberg 專訪。（圖／SWAG提供）

▲前輔導長內內，以真實互動吸引大量忠實粉絲，透過平台展現個人魅力與獨特內容。（圖／SWAG提供）

來自台灣的亞洲最大成人娛樂平台 SWAG 日前接受丹麥「貝林時報」(Berlingske)專訪，成為亞洲成人數位內容創作領域的重要代表，展現其在國際市場的影響力。該報駐亞洲記者Alexander Sjöberg 深入報導 SWAG 的平台模式及其在台灣特有文化背景中的成功經驗，文章內容涵蓋 SWAG 的商業運作模式、創作者故事及其對於性別議題的獨特視角。報導以「亞洲成人版迪士尼樂園」形容 SWAG 的平台運營，並指出其每月吸引約 250 萬活躍用戶、擁有超過 1,500 位全球創作者，是亞洲地區數位成人內容的領航者。平台上的創作者如知名台大女優魏喬安和前輔導長內內，透過獨特的個人風格和創意內容，吸引了廣大粉絲群體，更是生動展現了 SWAG 平台如何結合科技創新，提供多元創作空間並賦予創作者經濟自主的機會。SWAG 執行長 Sam 接受專訪時強調：「 SWAG 是一個創造機會的平台，為創 作者提供可實現經濟自由的舞台。」報導也提及 SWAG 透過其創新的商業模式和獨特的用戶體驗設計，不僅在亞洲迅速崛起，並成功吸引包括台灣、美國、香港、越南、星馬等多地用戶。「貝林時報」創刊於 1749 年，是丹麥歷史最悠久的報紙，擁有廣泛的歐洲讀 者群體及輿論影響力。本次報導不僅凸顯 SWAG 的國際能見度，更展示了台灣數位創意產業在國際舞台上的競爭力。