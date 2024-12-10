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2022年底，台中一名林姓男子，提供銀行帳戶給詐騙集團嫌犯劉益亨等4人後，因不願服從，竟慘遭劉男等人當成豬仔」拘禁，不只被上手銬腳鐐、還以膠帶蒙眼及封口，更被4人分持手銬、球棒及徒手輪番毒打凌虐致死，還被棄屍在新社山區公墓。這起「台版柬埔寨」事件，一審國民法官審理時，依重傷害致死等罪，各判4人有期徒刑16年6月至10年6月不等，其中劉男遭判15年6月，二審台中高分院維持原判，案經上訴，最高法院今（10）日駁回上訴定讞。本案源於，嫌犯劉益亨、鄭名良、任睿麟及黃偲維等4人，加入詐騙集團組織當「水房」強控手，拘禁監視「豬仔」，一名林姓男子於2022年12月6日將銀行帳戶資料，交給該詐團作為人頭帳號後，隔天凌晨，就被劉男等人帶到中市北屯區某據點私行拘禁。因林男不願就範而掙扎、喊叫，劉男等4人，竟分工凌虐，對林男上手銬、腳鐐，以膠帶蒙眼、封口，甚至下重手教訓，持手銬及球棒輪番敲擊林頭部，施虐10分鐘後，林男被活活打死。劉男等人發現林男沒了動靜，失去生命跡象後，還拿電擊棒，施予人工呼吸CPR搶救，但搶救無效，這4人就把林男載到台中新社山區某公墓棄屍。全案經台中地院國民法官參與審理，依重傷害致死及私行拘禁罪判刑。一審量刑，劉益亨判刑15年6月，鄭名良則與另一名少年由少年法庭審理，加重其刑並判刑16年6月；其餘二名被告任睿麟、黃偲維，各判12年與10年6月徒刑，任男與黃男因另犯私行拘禁罪，各判6月，得易科罰金。不過劉男等4人與檢察官均提起上訴，台中高分院二審也維持一審判決，全案再上訴第三審。最高法院認為，二審量刑未逾越法定刑範圍、未濫用裁量權限以致輕重失衡，用法並無違誤，10日駁回上訴，全案定讞。