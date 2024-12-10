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三商美邦人壽今（10）日舉行法說會，並公布今（2024）年前3季稅後淨利達新台幣26.9億元，相比2023年同期虧轉盈。法人也關切明年是否可能發放股利？對此，三商壽表示，即使有可分配盈餘，為了 厚實資本，接軌新制包括IFRS 17及TW-ICS，「可能也會選擇不發放股利」，這也可當作另一種形式的增資，但未來在確認財報健全及資本適足之下，仍然有機會發放股利。三商壽今年前3季稅後淨利為26.9億元，較去年同期增加47.5億元，每股盈餘0.52元。公司淨值為440億元，較去年同期增加57.4億元；淨值比為3.15%，亦較去年同期增加0.36%，目前總資產達1.60兆元，較去年同期成長3.9%。三商壽表示，前3季投資型商品初年度保費收入（FYP）占率達86%，為該公司持續帶來業務動能，其中CSM較高的分期繳投資型商品，前3季FYP較去年同期大幅成長26%；加上長年期健康險業績表現亮眼，前3季FYP也較去年同期大幅成長39%，顯示該公司為接軌IFRS17的商品轉型策略已做好準備並獲得良好成效。另由於該公司持續推廣銷售分期繳商品，前3季初年度等價保費占FYP比率為25.6%，亦較去年同期增加5.4%。此外，三商壽前3季投資策略以掌握市場動態為主軸，在權益類投資方面，台灣50反一ETF已全數出清，亦同步實現資本利得，使得整體獲利較去年同期增加36.3億元。運用透過彈性配置債券型ETF部位，提升經常性收益，經常性收益亦較去年同期增加11.9億元。在外匯方面，三商壽指出，由於採靈活調整匯兌避險策略，除有效降低投資組合受匯率波動之影響外，並透過台幣兌美元貶值獲取匯兌利益的正向影響。此外，不動產部分亦將原環球世貿大樓由自用轉列為投資用，未來將可挹注長期且穩定之租金收入。展望明年，三商壽認為，川普接任美國總統帶來的政策影響、景氣的不確定，再加上地緣政治未歇等諸多變數，全球市場波動性較大之局面仍將持續，面對整體金融環境劇烈波動，三商美邦人壽依其「專注經營，穩健成長」的經營主軸，將厚實資本列為首要目標，同時致力提升資產配置靈活性並視市況伺機布局，進而穩定提升收益。此外，在商品面銷售部分，三商壽仍將以保障型商品與投資型商品為主，透過快速累積CSM以順利接軌IFRS17為方向，並挹注資源導入科技應用，加速布局AI智能以及數位人才培育；從產品、行銷及服務等面向持續深化投資型及保障型商品專家之市場定位，樂觀看待財務業務發展。