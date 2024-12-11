說到台灣最強特色，不外乎肯定是「夜市」，夜市美食百百種，各種經典台灣小吃只有你想不到，沒有你吃不到，舉凡鹹酥雞、牛排、地瓜球、木瓜牛奶、燒酒螺等等，應有盡有，而隨著被譽為台版黑白大廚的綜藝實境節目《夜市王》的推出，夜市小吃競賽也開始備受討論，近期第2集迎來「蚵仔煎」對決，由全台9大夜市比拼，最終由來自高雄的瑞豐夜市以酥脆、醬料備受肯定，拿下全場第1名，而該店的營業時間、真實評價也隨之曝光。
最強蚵仔煎史詩級對決 黃宣評分標準超嚴格
《夜市王》第2集，評審除了原班人馬港星曾志偉、評價犀利YouTuber「泰國娘娘」以及韓勾ㄟ金針菇以外，還請來創作歌手黃宣，要來比試最道地的台灣料理－蚵仔煎。
節目中，在曾志偉對台南花園夜市給出第2名的評價後，黃宣卻給出驚人評語：「一個好吃的蚵仔煎，如果內餡不Q滑、不鮮美，它是叫做蚵仔煎嗎？」 也讓眾人驚呼黃宣的嚴格標準，黃宣也直言：「我不能對不起蚵仔煎！」
瑞豐夜市這1家奪冠 酥脆、焦香、Q滑狂拿滿分
而黃宣心中前3名的店家，點名來自台南的「大東東大東夜市」，直言：「裡面加了這個有點感覺是泡麵的餡料，有點像是這個大阪燒融合了蚵仔煎， 焦香以外呢也非常的酥脆。」更特別針對瑞豐夜市、寧夏夜市，給出超高評價：「我認為他們是在這個焦香、酥脆、Q滑度，然後在這個愛心跟誠實上面，我覺得都是接近滿分的狀態。」
而所有評分出爐，瑞豐夜市的「（昌）海鮮燒烤」也在評審給予超高分數後，不負眾望拿下第一名，事後受訪時更開心喊道：「既然能拿到第一名也是很高興，我們就儘量把好吃的東西推給全國的觀眾，希望大家到高雄來玩。」
在瑞豐夜市排隊超正常 真實評價、營業時間曝光
其實《NOWnews今日新聞》記者本身也是高雄人，瑞豐夜市一直都是高雄人共同的記憶，每到營業日也總是人山人海，事實上「（昌）海鮮燒烤」在地營業多年，每次造訪總是免不了排上隊，不過除了該店以外，瑞豐夜市也有不少台灣小吃，像是位於夜市第1排的「阿椪的店」，販售的白糖粿、QQ蛋（地瓜球）就非常具有知名度，還有第2排的「沖繩酥炸大魷魚」也幾乎是人人必點。
實際翻閱「（昌）海鮮燒烤」在Google評論上的評價，評分僅有3.0顆星，許多粉絲在看完《夜市王》後朝聖，指出該店疑似因為上節目後爆紅而大排長龍，「整體感覺不錯，真的好吃，其他餐點上菜速度適中，唯獨蚵仔煎要等，買的人很多，至少30分鐘至1小時以上」、「嗑完夜市王播出以後第一份蚵仔煎，來幫老闆補血了，真的好滑好脆！」
不過也有網友指出份量似乎沒有想像中多，等待時間也成為消費者扣分的依據：「老公的蚵仔煎才3顆小蚵，不說還以為是蛋煎」、「一份70塊的蚵仔煎小又只有3顆」、「就點個綜合煎、烤蚵仔，等半小時。」兩極評價也讓該店成為熱議話題，CP值到不到位，消費者還是得自行品嚐後評定。
瑞豐夜市營業資訊
📍地點：高雄市左營區裕誠路與南屏路口
📍時間：週二、四、五、六、日 17：00－00：00
📍瑞豐夜市官方臉書
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《夜市王》第2集，評審除了原班人馬港星曾志偉、評價犀利YouTuber「泰國娘娘」以及韓勾ㄟ金針菇以外，還請來創作歌手黃宣，要來比試最道地的台灣料理－蚵仔煎。
節目中，在曾志偉對台南花園夜市給出第2名的評價後，黃宣卻給出驚人評語：「一個好吃的蚵仔煎，如果內餡不Q滑、不鮮美，它是叫做蚵仔煎嗎？」 也讓眾人驚呼黃宣的嚴格標準，黃宣也直言：「我不能對不起蚵仔煎！」
瑞豐夜市這1家奪冠 酥脆、焦香、Q滑狂拿滿分
而黃宣心中前3名的店家，點名來自台南的「大東東大東夜市」，直言：「裡面加了這個有點感覺是泡麵的餡料，有點像是這個大阪燒融合了蚵仔煎， 焦香以外呢也非常的酥脆。」更特別針對瑞豐夜市、寧夏夜市，給出超高評價：「我認為他們是在這個焦香、酥脆、Q滑度，然後在這個愛心跟誠實上面，我覺得都是接近滿分的狀態。」
而所有評分出爐，瑞豐夜市的「（昌）海鮮燒烤」也在評審給予超高分數後，不負眾望拿下第一名，事後受訪時更開心喊道：「既然能拿到第一名也是很高興，我們就儘量把好吃的東西推給全國的觀眾，希望大家到高雄來玩。」
在瑞豐夜市排隊超正常 真實評價、營業時間曝光
其實《NOWnews今日新聞》記者本身也是高雄人，瑞豐夜市一直都是高雄人共同的記憶，每到營業日也總是人山人海，事實上「（昌）海鮮燒烤」在地營業多年，每次造訪總是免不了排上隊，不過除了該店以外，瑞豐夜市也有不少台灣小吃，像是位於夜市第1排的「阿椪的店」，販售的白糖粿、QQ蛋（地瓜球）就非常具有知名度，還有第2排的「沖繩酥炸大魷魚」也幾乎是人人必點。
實際翻閱「（昌）海鮮燒烤」在Google評論上的評價，評分僅有3.0顆星，許多粉絲在看完《夜市王》後朝聖，指出該店疑似因為上節目後爆紅而大排長龍，「整體感覺不錯，真的好吃，其他餐點上菜速度適中，唯獨蚵仔煎要等，買的人很多，至少30分鐘至1小時以上」、「嗑完夜市王播出以後第一份蚵仔煎，來幫老闆補血了，真的好滑好脆！」
不過也有網友指出份量似乎沒有想像中多，等待時間也成為消費者扣分的依據：「老公的蚵仔煎才3顆小蚵，不說還以為是蛋煎」、「一份70塊的蚵仔煎小又只有3顆」、「就點個綜合煎、烤蚵仔，等半小時。」兩極評價也讓該店成為熱議話題，CP值到不到位，消費者還是得自行品嚐後評定。
瑞豐夜市營業資訊
📍地點：高雄市左營區裕誠路與南屏路口
📍時間：週二、四、五、六、日 17：00－00：00
📍瑞豐夜市官方臉書