搖滾天王伍佰從2023年開始就跨足歌劇，推出自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，今年12月開始更在中國展開巡演，不過6日在上海站的演出卻引發爭議，有上百名觀眾誤以為是活動是伍佰的演唱會，入場後才發現是歌劇，還在台下搗亂，怒吼：「退票」、「伍佰騙人！」而現場爆衝突畫面也全被錄下，對此伍佰今（12）日終於在微博上發聲，喊話愛所有來看劇的粉絲，大氣的「無差別」發言讓網友紛紛大讚：「我們的肩膀給你」、「你是最棒的！」
退票爭議持續燒 伍佰暖心發聲被讚爆
「伍佰退票風波」持續延燒，伍佰也在今（12）日稍早於微博上發文，曬出9張舞台照，吐露心聲喊道：「謝謝大家來看戲！愛你們。」這番話被解讀為不論粉絲對於演出評價如何，伍佰依舊感謝來觀看演出的粉絲，讓網友紛紛淚目，高喊：「「我們的肩膀給你」、「你是最棒的」、「我們也很愛你！」
歌迷誤以為是演唱會 怒轟伍佰騙人喊退票
回顧伍佰這次《成功之路》歌劇巡演爭議，他6日於上海舉辦演出，沒想到有上百名粉絲誤以為是伍佰的個人演唱會，在觀看完演出後質疑他上台時間不多、不少經典老歌漏唱，更當場在台下搗亂，在觀眾席怒喊「退票」、「伍佰騙人」。雖然伍佰當時並未正面回應，不過在謝幕時，他選擇上台與粉絲分享歌劇發想經過，更直言：「這是我腦裡面的世界！」疑似回應台下粉絲騷動。
此外，最終主辦方敵不過鬧場的粉絲，在第2天演出前寄送簡訊告知觀眾演出內容，更延長退票期限，開放觀眾在演出後15分鐘內申請退票。不少粉絲相當心疼伍佰，紛紛留言感嘆：「難道現在連中文都看不懂了」、「現在這社會就是誰鬧誰有理，反正不用什麼成本，自己的錯誤行為或判斷就有人買單了」、「買票的時候都不看清楚嗎？自己買錯還怪伍佰。」
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「伍佰退票風波」持續延燒，伍佰也在今（12）日稍早於微博上發文，曬出9張舞台照，吐露心聲喊道：「謝謝大家來看戲！愛你們。」這番話被解讀為不論粉絲對於演出評價如何，伍佰依舊感謝來觀看演出的粉絲，讓網友紛紛淚目，高喊：「「我們的肩膀給你」、「你是最棒的」、「我們也很愛你！」
歌迷誤以為是演唱會 怒轟伍佰騙人喊退票
回顧伍佰這次《成功之路》歌劇巡演爭議，他6日於上海舉辦演出，沒想到有上百名粉絲誤以為是伍佰的個人演唱會，在觀看完演出後質疑他上台時間不多、不少經典老歌漏唱，更當場在台下搗亂，在觀眾席怒喊「退票」、「伍佰騙人」。雖然伍佰當時並未正面回應，不過在謝幕時，他選擇上台與粉絲分享歌劇發想經過，更直言：「這是我腦裡面的世界！」疑似回應台下粉絲騷動。
此外，最終主辦方敵不過鬧場的粉絲，在第2天演出前寄送簡訊告知觀眾演出內容，更延長退票期限，開放觀眾在演出後15分鐘內申請退票。不少粉絲相當心疼伍佰，紛紛留言感嘆：「難道現在連中文都看不懂了」、「現在這社會就是誰鬧誰有理，反正不用什麼成本，自己的錯誤行為或判斷就有人買單了」、「買票的時候都不看清楚嗎？自己買錯還怪伍佰。」