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柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）為保護青少年健康，也擔心能量飲量所帶來的隱憂，教育部宣布校園及周邊不再容許販售、飲用或宣傳能量飲料。柬埔寨並非全球第一個禁止販賣能量飲料給青少年的國家，歐洲的荷蘭、立陶宛、拉脫維亞也都在幾年前陸續禁止對青少年販售能量飲料。柬埔寨總理洪馬內於12月10日指出能量飲料對青少年健康構成重大威脅，要求教育部迅速採取行動。新政策要求學校強化食品安全與健康教育，提升師生對能量飲料危害的認知，同時加強對校園周邊的監管。洪馬內表示：「能量飲料可能導致學生健康問題，尤其對青少年群體影響深遠。」他指示教育部聯合衛生部全面落實禁令，確保校園成為學生健康成長的安全環境。柬埔寨教育部強調，過去曾發布多項相關政策，但因執行力不足，成效有限。此次禁令旨在全面提升執行力度，要求各學校與相關機構合作，確保政策落實到位，為學生創造更安全的學習環境。能量飲料商機龐大且持續成長，根據Allied Market Research研究報告《能量飲料市場》，2023年至2032年將以7.2%的年複合成長率成長，到2032年將達到1156億美元。能量飲料的購買率在過去20年急速增加，尤其在青少年群體成長顯著。但飲用過多的能量飲料會增加心率和動脈血壓，過去英國就曾發生一名大學生連續兩年每天飲用4罐500ml能量飲料，結果引發心臟衰竭的案例。英國知名期刊《BMJ》也曾發表此個案，盼能藉此提醒能量飲料過量攝取的風險。