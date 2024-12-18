我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友分享自己去台南被在地朋友帶去吃一家名為「吾私拉麵」的店家，結果意外讓他感到驚艷！（圖/記者張嘉哲攝）

▲在地人透露，台南厲害的拉麵可不只一家，都是觀光客不知道的門路，「吾私拉麵」只是其中一家。（圖/記者張嘉哲攝）

▲吾私拉麵用餐區不大，僅左邊兩個五人大桌以及右邊一排座椅，坐滿大概只能坐16人左右。（圖/記者張嘉哲攝）

▲店內招牌的「鹽味雞白湯拉麵」售價180元，加叉燒以及溏心蛋後要價220元，CP值非常高！不過記者又額外加入叉燒肉，看起來更澎湃，320元吃到粗飽。（圖/記者張嘉哲攝）

▲吾私拉麵的「味噌辣辣雞雞白湯拉麵」，升級套餐加叉燒跟溏心蛋，一碗240元就超有飽足感！（圖/記者張嘉哲攝）

▲「吾私拉麵」的漬卵黃叉燒飯一碗60元，炙燒味濃厚相當好吃，也是必點之一。（圖/記者張嘉哲攝）

台南一直都被稱為是「美食之都」，除了有豐富的文化古蹟之外，也有大大小小的美食可以嚐鮮，而說到台南，大家想到的知名美食可能包括鹹粥或者牛肉湯等，不過就有網友分享自己去台南要吃美食時，反而被帶去吃拉麵，本來覺得滿頭問號，沒想到吃完之後令他感到驚艷，在地台南人也告知：「台南多的是你不知道的好吃拉麵！」其店家公開之後引起廣大討論，《NOWnews》記者也立刻實際朝聖，完全懂原作者的驚訝程度！一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「上週下台南找朋友想說喝個牛肉湯，結果朋友覺得太膩，改說要去吃拉麵，就帶我去吃一家名為『吾私拉麵』的店，說這間有多好吃，貼文曝光，不少網友紛紛回應、「吾私拉麵超推，我也帶我北部朋友去吃過。」《NOWnews》記者本身也是台南人，不過過去住在家鄉時並不是拉麵愛好者，詢問台南友人之後才知道，記者在上週末返鄉時，也特別先朝聖饕客相當喜歡的「吾私拉麵」，吾私拉麵的店面並不大，整家店用餐區坐滿約16人左右，記者與4位友人一同去用餐，，等於如果點最便宜的「鹽味雞白湯拉麵」加上套餐的話，等於220元就能吃到料超滿的一碗拉麵，記者本人吃過這間麵店後，如果跟知名連鎖一蘭拉麵比較，下回如果民眾又去台南遊玩，不只牛肉湯、鹹粥可以選擇，台南的拉麵店也是包你驚艷！📍地址：台南市東區裕農路581號📍電話：0908282338鹽味雞白湯拉麵180元醬油雞白湯拉麵190元味噌辣辣雞雞白湯拉麵200元黑金蛤蜊雞白湯拉麵220元漬卵黃叉燒飯：60元