台南一直都被稱為是「美食之都」，除了有豐富的文化古蹟之外，也有大大小小的美食可以嚐鮮，而說到台南，大家想到的知名美食可能包括鹹粥或者牛肉湯等，不過就有網友分享自己去台南要吃美食時，反而被帶去吃拉麵，本來覺得滿頭問號，沒想到吃完之後令他感到驚艷，在地台南人也告知：「台南多的是你不知道的好吃拉麵！」其店家公開之後引起廣大討論，《NOWnews》記者也立刻實際朝聖，完全懂原作者的驚訝程度！
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「上週下台南找朋友想說喝個牛肉湯，結果朋友覺得太膩，改說要去吃拉麵，就帶我去吃一家名為『吾私拉麵』的店，說這間有多好吃，一開始真的很問號，特地來台南幹嘛吃拉麵，結果吃完之後我很確定這間我下次還會想再吃！真的很令人驚艷....原來台南隱藏特產是拉麵嗎？」
貼文曝光，不少網友紛紛回應「拉麵是觀光客不會特別來吃的，但台南好吃的拉麵真的超多」、「台南我口袋拉麵店至少10家，每間都超好吃，吾私拉麵我也超愛」、「吾私拉麵很推！還有一拉麵、豚軒、墨玖都很好吃喔」、「台南好吃的拉麵店真的很多，吾私拉麵叉燒飯我很愛」、「吾私拉麵超推，我也帶我北部朋友去吃過。」
台南隱藏美食「拉麵店間間超頂」！吾私拉麵近台南重點商圈
《NOWnews》記者本身也是台南人，不過過去住在家鄉時並不是拉麵愛好者，詢問台南友人之後才知道，原來台南的拉麵店有名的店現在真的非常多，不只網友發文推薦的這間「吾私拉麵」，還有「墨玖拉麵」、「一拉麵」、「豚軒拉麵」、「八峰亭拉麵」、「五黑家拉麵」、「寶來軒拉麵」等等，都是台南老饕必吃的店家。
記者在上週末返鄉時，也特別先朝聖饕客相當喜歡的「吾私拉麵」，這間店的地理位置還不錯，位於台南熱鬧的東區，距離台南知名地標南紡購物中心也非常近，對面也是有名的億哥牛肉湯，逛完南紡購物中心可以直接去吃順到不行，且店家營業到半夜11點30分，當宵夜吃也完全沒問題。
吾私拉麵真實開箱評價！超平價220元超大碗、水準贏過名店
吾私拉麵的店面並不大，整家店用餐區坐滿約16人左右，記者與4位友人一同去用餐，菜單一共只有4種拉麵可以選擇，主打的是雞白湯系的拉麵，其價位從最便宜的180元至220元都有，可以加價40元增加叉燒或者舒肥雞肉以及溏心蛋，等於如果點最便宜的「鹽味雞白湯拉麵」加上套餐的話，等於220元就能吃到料超滿的一碗拉麵，拉麵是屬於細麵條，雞白湯濃郁又好喝，配料除了升級的套餐之外，還有木耳、紫洋蔥以及蔥花，CP值超級高！
另外，吾私拉麵的必點還有「漬卵黃叉燒飯」，炙燒味濃厚的叉燒切塊拌入飯中，搭配蛋黃拌飯，整個口感昇華，男生點一碗拉麵搭配叉燒飯，直接飽到天靈蓋啦！記者本人吃過這間麵店後，如果跟知名連鎖一蘭拉麵比較，CP值一蘭基本上看不到車尾燈，同行友人也表示一蘭因為是大品牌價位太高，如果兩個選一間吃，吾私拉麵可以說是大獲全勝。下回如果民眾又去台南遊玩，不只牛肉湯、鹹粥可以選擇，台南的拉麵店也是包你驚艷！
🟡吾私拉麵
📍地址：台南市東區裕農路581號
📍電話：0908282338
📍菜單四款拉麵、叉燒飯以及價位：
鹽味雞白湯拉麵180元
醬油雞白湯拉麵190元
味噌辣辣雞雞白湯拉麵200元
黑金蛤蜊雞白湯拉麵220元
漬卵黃叉燒飯：60元
溫馨提醒：周杰倫歌迷完全可以去吃，店內全天候都放周杰倫的歌！店內座位大約可容納16人左右，用完餐後續還有其他客人在排隊，請不要把拉麵店當buffet或餐廳在吃，吃完趕緊讓位給其他用餐客人！另外，一款味噌辣辣雞雞白湯拉麵可以調整辣度，如果吃小辣的人也可以點唷！
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貼文曝光，不少網友紛紛回應「拉麵是觀光客不會特別來吃的，但台南好吃的拉麵真的超多」、「台南我口袋拉麵店至少10家，每間都超好吃，吾私拉麵我也超愛」、「吾私拉麵很推！還有一拉麵、豚軒、墨玖都很好吃喔」、「台南好吃的拉麵店真的很多，吾私拉麵叉燒飯我很愛」、「吾私拉麵超推，我也帶我北部朋友去吃過。」
台南隱藏美食「拉麵店間間超頂」！吾私拉麵近台南重點商圈
《NOWnews》記者本身也是台南人，不過過去住在家鄉時並不是拉麵愛好者，詢問台南友人之後才知道，原來台南的拉麵店有名的店現在真的非常多，不只網友發文推薦的這間「吾私拉麵」，還有「墨玖拉麵」、「一拉麵」、「豚軒拉麵」、「八峰亭拉麵」、「五黑家拉麵」、「寶來軒拉麵」等等，都是台南老饕必吃的店家。
記者在上週末返鄉時，也特別先朝聖饕客相當喜歡的「吾私拉麵」，這間店的地理位置還不錯，位於台南熱鬧的東區，距離台南知名地標南紡購物中心也非常近，對面也是有名的億哥牛肉湯，逛完南紡購物中心可以直接去吃順到不行，且店家營業到半夜11點30分，當宵夜吃也完全沒問題。
吾私拉麵真實開箱評價！超平價220元超大碗、水準贏過名店
吾私拉麵的店面並不大，整家店用餐區坐滿約16人左右，記者與4位友人一同去用餐，菜單一共只有4種拉麵可以選擇，主打的是雞白湯系的拉麵，其價位從最便宜的180元至220元都有，可以加價40元增加叉燒或者舒肥雞肉以及溏心蛋，等於如果點最便宜的「鹽味雞白湯拉麵」加上套餐的話，等於220元就能吃到料超滿的一碗拉麵，拉麵是屬於細麵條，雞白湯濃郁又好喝，配料除了升級的套餐之外，還有木耳、紫洋蔥以及蔥花，CP值超級高！
另外，吾私拉麵的必點還有「漬卵黃叉燒飯」，炙燒味濃厚的叉燒切塊拌入飯中，搭配蛋黃拌飯，整個口感昇華，男生點一碗拉麵搭配叉燒飯，直接飽到天靈蓋啦！記者本人吃過這間麵店後，如果跟知名連鎖一蘭拉麵比較，CP值一蘭基本上看不到車尾燈，同行友人也表示一蘭因為是大品牌價位太高，如果兩個選一間吃，吾私拉麵可以說是大獲全勝。下回如果民眾又去台南遊玩，不只牛肉湯、鹹粥可以選擇，台南的拉麵店也是包你驚艷！
🟡吾私拉麵
📍地址：台南市東區裕農路581號
📍電話：0908282338
📍菜單四款拉麵、叉燒飯以及價位：
鹽味雞白湯拉麵180元
醬油雞白湯拉麵190元
味噌辣辣雞雞白湯拉麵200元
黑金蛤蜊雞白湯拉麵220元
漬卵黃叉燒飯：60元
溫馨提醒：周杰倫歌迷完全可以去吃，店內全天候都放周杰倫的歌！店內座位大約可容納16人左右，用完餐後續還有其他客人在排隊，請不要把拉麵店當buffet或餐廳在吃，吃完趕緊讓位給其他用餐客人！另外，一款味噌辣辣雞雞白湯拉麵可以調整辣度，如果吃小辣的人也可以點唷！