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▲周杰倫4場「嘉年華」演唱會落幕，江蕙、蔡依林傳出也將卡位大巨蛋檔期。（圖／杰威爾提供）

▲2024年台北一樓店面交易熱區。（圖／台灣房屋提供）

繼周杰倫後，江蕙、蔡依林等大咖，也傳出卡位大巨蛋檔期，動輒吸引數萬粉絲觀賞的運動賽事與演唱會，也讓東區店面重返榮耀？台灣房屋集團趨勢中心統計，今年以來台北一樓店面的交易熱區，以東區商圈所在的大安區共交易57件最多，平均店面總價6437萬元、平均單價158.9萬元也是最高。第二、三名分別為中山區49件、松山區41件，平均總價約在4千萬元上下，值得一提的是，店面熱區的買方，購置店面的平均坪數落在42~44坪，顯示中坪數店面，總價門檻相對低，較能吸引台北置產族的目光。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，隨著新光三越DIAMOND TOWERS和大巨蛋陸續開幕營運，東區人潮回流，帶動消費商機，零售業、餐飲業積極展店，使大安區仁愛路、忠孝東路的店面空置率下降，今年陸續浮現店面交易。中山區也有不少熱門商圈，中山北路、農安街、新生北路等，店面偏向小巧精緻，對業者而言租金相對親切，因此出租率高，也是置產族購買店面的熱門路段。而今年松山區的店面交易，則集中在捷運小巨蛋、南京三民站周邊，總價以2、3千萬的店面最受買方青睞。張旭嵐表示，開店營業最依賴人潮，因此商圈地段、聚客性和交通便利性，是租賃業者最重視的評估條件，目前消費市況，中小坪數店面租金成本低，不僅出租率高，因地段好保值性相對強勁，加上不動產具抗通膨效益，吸引有自用需求的企業與投資人長線佈局。第一建經研究中心副理張菱育指出，台北大巨蛋啟用已屆滿一週年，由於周邊本來就已有東區商圈、松山文創園區、國父紀念館等發展成熟的商圈和景點，使人流消費在大巨蛋開幕後需求更集中此區，對區段房市具有一定支撐性。大巨蛋的成功經驗，也讓國內不少縣市欲跟進「孵蛋」，但孵蛋是否能成功活化地方，還需觀察巨蛋落腳處的商圈發展、展演量能、交通區位及生活機能等條件是否到位，因此置產族進場前，仍需謹慎評估。