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▲全台房價高漲，購屋族受限預算，改選擇面積較小的房屋，七都預售屋「2房」占比皆較3年前提升。（圖／永慶房產集團提供）

▲近三年七都預售屋交易狀況。（圖／永慶房屋提供）

受高房價壓力影響，七都購屋族群購買預售屋房數也有所變化。永慶房產集團觀察近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，在三年間，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，攀升幅度七都最高。另外2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，高過台北市。而2024年新竹縣市的3房交易占比將近6成，為七都之最。近年來全台房價高漲，因此買房對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群受限於預算，而選擇面積較小的房屋。數據顯示，七都預售屋2房占比皆較三年前提升，其中台北增加幅度最大，三年間增加12.1%，為七都之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，使近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。近一年高雄預售2房占比為48.7%，為七都最高，亦較三年前增加4.4%。陳金萍分析，高雄市人口眾多，加上近年來產業多元發展，帶動當地居住需求而推升房價。有鑑於現代小家庭居多，以及為了提供消費者負擔得起的總價，建商也傾向推出小坪數的預售屋，以保持銷量，因此2房以下小宅幾乎已主宰高雄的預售市場，吸引許多自住、置產買盤湧入。陳金萍補充，細看近一年高雄預售2房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因交通、生活機能足夠以及科技產業加持下，預售市場交易熱絡。近年來高雄房價急漲，大多數的購屋族難以負荷，建商因此力推低總價的2房產品，使近一年當地預售2房占比居七都最高。新竹縣市近一年3房占比為59.7%，較三年前增加2.8%。陳金萍說明，新竹縣市隨著竹科的發展成熟，持續創造大量的就業機會，磁吸人口移入，以推升購屋需求，在全台呈現少子化趨勢下，新竹縣是少數人口正成長的縣市，竹北市和新豐鄉更是連續10年呈現正成長。此外，當地購屋族群平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，因此可購買的房屋坪數也較大，近一年3房和4房占比高達7成5，居七都之首。