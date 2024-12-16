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▲六都歷年年前三季家戶購屋比。（圖／住商機構提供）

今年政府打房前的房市多頭有多誇張？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年歷史紀錄，而雙北也平10年來最高成績，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年前三季延續新青安帶動的買房熱潮，全台不分南北買氣皆相當旺盛，尤以桃園以南四都表現最佳，主因是該四都房價基期較低，且各有軌道建設、產業進駐等不同議題加持，致使當時區域買氣齊揚。住商機構根據六都民政與地政數據，盤整各區域家戶數與買賣移轉棟數，進而計算各大都會區家戶購屋比，並比較區域購屋意願。統計發現，六都今年前三季家戶購屋比與去年同期相比皆明顯上揚，其中表現最突出為桃園，家戶購屋比達4%，象徵該市每百戶中平均有4戶購屋。賴志昶分析，桃園市近年坐擁機場捷運、高鐵等軌道建設話題，又有多個重劃區相繼設立，磁吸雙北人口持續移入，致使房市交易熱度不減。根據統計，六大都會區前三季家戶購屋比，以台中市達3.9%位居亞軍，表現僅次於桃園。賴志昶補充，台中市海線行政區受惠於台中港、未來台中捷運藍線等大型建設，而北屯、西屯以及南屯等行政區則是有重劃區議題加持，近期各區域房市利多話題不斷，發展前景可期備受建商青睞，令地區買氣有較佳的支撐性。至於南二都的台南、高雄，今年前三季家戶購屋比分別達2.9、3.1%，象徵每百戶中平均有約3戶買房，賴志昶認為，南二都過去房價基期偏低，吸引投資置產族群進駐，近期又有半導體龍頭進駐加持，相關產業鏈帶動地區高科技人才移入，致使以往為蛋白區域的台市新市、善化、高雄橋頭、楠梓等外圍區域房市議題不斷，成為建商兵家必爭之地，區域買氣持續增溫。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年前三季雖說全台買氣升溫，各都家戶購屋比皆創新高，但10月起面對央行打房、銀行滿水位等議題，買方購屋意願大幅減弱，各區域成交量普遍下修，各界預測房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再次觸及的天花板。