一年一度的南韓音樂盛典《MBC歌謠大祭典》（又譯MBC歌謠大戰）黃金陣容今（17）日出爐！今年活動一樣是在12月31日跨年夜登場，作為MBC年末最大舞台，不僅主持人請來少女時代潤娥、SHINee珉豪以及TWS道勳，人氣女團aespa 、NMIXX、ITZY也將分別派出隊上「最強神顏」成員Karina、Sullyoon、Yuna帶來3人合作舞台，超養眼陣容一曝光就令粉絲暴動。
3大女團「門面集合」！貢獻最香合作舞台
《MBC歌謠大祭典》公布表演陣容，其中最吸引粉絲關注的，莫過於aespa的Karina、Sullyoon、Yuna帶來的合作舞台。3人都屬於女團內的「門面擔當」，甜美臉蛋搭配修長身材跳起舞來格外引人關注，台灣粉絲看到這組合也興奮留言：「覺得他們3個風格蠻搭的，實力也都很好」、「淨化眼球組合～期待」、「美貌爆擊的組合」。
辭10年主持棒！潤娥今年最後一次當典禮主持
而這次活動將於蠶室樂天世界塔舉行，重要看點還有主持人少女時代的成員潤娥，這是她第10年主持《MBC歌謠大祭典》，也是最後一次現身主持。潤娥過去做為活動御用主持人，帶給觀眾滿滿回憶，她也發布了自己的「畢業」宣言：「能夠與大家共度這段時間，我感到非常有意義。感謝所有支持我的人，希望大家能為我在2024年最後一次主持時送上更多的應援，這將成為我珍貴、溫暖的記憶。」
MBC今日也公布第二波表演陣容，加上12日公布的卡司，最新名單如下：aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、DAY6、ENHYPEN、(G)I-DLE、ITZY、IVE、李燦元、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH、NewJeans、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、SHINee泰民、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、永卓、ZEROBASEONE（ZB1）、CLASS:y、CRAVITY、FANTASY BOYS、izna、KISS OF LIFE、NEXZ、NMIXX、STAYC、李泳知、John Park、fromis 9 。
什麼是《MBC歌謠大祭典》？固定跨年夜播出45年了
《MBC歌謠大祭典》是南韓MBC電視台每年年末固定舉行的盛大音樂節目暨頒獎典禮，在1966年首播，並於1979年後固定播出日期皆為12月31日，陪歌迷度過熱鬧跨年夜；類似的同規格頒獎典禮還包含《KBS歌謠大祝祭》、《SBS歌謠大戰》都是電視台為了音樂項目做出的頒獎盛典。
※更多資訊請點：KBS、MBC、SBS歌謠大戰總整理！
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《MBC歌謠大祭典》公布表演陣容，其中最吸引粉絲關注的，莫過於aespa的Karina、Sullyoon、Yuna帶來的合作舞台。3人都屬於女團內的「門面擔當」，甜美臉蛋搭配修長身材跳起舞來格外引人關注，台灣粉絲看到這組合也興奮留言：「覺得他們3個風格蠻搭的，實力也都很好」、「淨化眼球組合～期待」、「美貌爆擊的組合」。
辭10年主持棒！潤娥今年最後一次當典禮主持
而這次活動將於蠶室樂天世界塔舉行，重要看點還有主持人少女時代的成員潤娥，這是她第10年主持《MBC歌謠大祭典》，也是最後一次現身主持。潤娥過去做為活動御用主持人，帶給觀眾滿滿回憶，她也發布了自己的「畢業」宣言：「能夠與大家共度這段時間，我感到非常有意義。感謝所有支持我的人，希望大家能為我在2024年最後一次主持時送上更多的應援，這將成為我珍貴、溫暖的記憶。」
MBC今日也公布第二波表演陣容，加上12日公布的卡司，最新名單如下：aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、DAY6、ENHYPEN、(G)I-DLE、ITZY、IVE、李燦元、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH、NewJeans、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、SHINee泰民、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、永卓、ZEROBASEONE（ZB1）、CLASS:y、CRAVITY、FANTASY BOYS、izna、KISS OF LIFE、NEXZ、NMIXX、STAYC、李泳知、John Park、fromis 9 。
什麼是《MBC歌謠大祭典》？固定跨年夜播出45年了
《MBC歌謠大祭典》是南韓MBC電視台每年年末固定舉行的盛大音樂節目暨頒獎典禮，在1966年首播，並於1979年後固定播出日期皆為12月31日，陪歌迷度過熱鬧跨年夜；類似的同規格頒獎典禮還包含《KBS歌謠大祝祭》、《SBS歌謠大戰》都是電視台為了音樂項目做出的頒獎盛典。
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