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▲米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」，由西班牙雙主廚Govinda與Adrian主掌，每道菜色精緻有如畫作，如為本季新菜「藍龍蝦 魚子醬」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲陳喬恩提到的主菜即是圖中的「雞胸 屏東可可 半釉汁」，綠色香草下頭是舒肥過的紅玉雞胸肉，一旁半圓的是綿細的雞肉慕斯，還有現刨松露等食材。（圖／記者葉盛耀）

▲紅玉土雞的雞胸肉厚度其實沒有如陳喬恩說的那麼薄。（圖／記者葉盛耀攝）

▲渥達尼斯的菜色有不少是冷菜，少許熱菜也是溫的而非燙口的，如圖中的「鮮魚 生蠔醬 芋頭」。（圖／記者葉盛耀攝）

台北連續獲得兩屆米其林二星的「渥達尼斯磨坊」，由西班牙雙主廚Govinda與Adrian巧妙運用台灣在地食材，經西班牙傳統手法再墜以亞洲手法，加以創意製成，每道菜有如畫作。但是日前女星陳喬恩帶老公前往用餐並慶祝生日，卻讓她不滿意因此打卡寫文評論，包含「食物都是冷的」、「無法接受主菜是一道雞胸肉」等，而《NOWnews》記者實際開箱本季菜單，發現並非所有菜色皆是冷的。台北「渥達尼斯磨坊」位在慕舍飯店地下樓，連三年獲得米其林一星殊榮，並於前年（2023）開始連兩屆拿下米其林二星。而其本店，即西班牙的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊在當地同樣也連續18年獲得米其林一星肯定，並於2018年開始連續7年蟬聯米其林二星。台北店強調由西班牙雙主廚Govinda與Adrian主掌，巧妙運用台灣在地食材製作精緻佳餚。米其林官網也寫到「渥達尼斯磨坊」獲獎原因，包含「每道菜色的呈現皆猶如畫作，無論色彩或食材的運用，都遵循季節循環之變化，風味細緻，獨樹一格。」看似很不錯的論述可是卻不受女星陳喬恩青睞。陳喬恩表示，前三道菜都還能夠接受，但到第4道菜開始她便感到「有點無聊」，甚至「吃出了一種鬼打牆的感覺」，因為這些餐點都是冷的，她並不喜歡這種口感，最令他無法接受的，就是「主菜是一片薄雞胸。」而這道所謂的雞胸肉原來是「雞胸 屏東可可 半釉汁」，業者表示選用的是南投日月潭紅玉雞，經過舒肥再煎製，因此相當柔嫩，加上雞骨熬成的醬汁，還有一點屏東產可可粉帶出獨特香氣與微微苦韻，上面有現刨的黑松露，一旁還有半型造型、口感相當綿細的雞肝慕斯，並綴上檸檬香蜂草、龍蒿、鼠尾草。整體搭配相當豐富，造型也很具美感，雞肉並「不薄」，還可切割成好幾口分別與醬汁、松露、香草等穿插佐配入口，富有層次且很具食趣。不過這道菜溫度僅是溫的，並非是熱的！而渥達尼斯也回應，提到西班牙菜的確有相當多的冷菜，而渥達尼斯的許多菜色更是強調是溫的、沒有台灣人習慣的燙口溫度，「或許有可能陳小姐拍照時拍得較久一點，菜色放涼了。」至於陳喬恩提到一旁有小孩哭聲，業者也強調：「我們沒有限制小孩不能進來用餐，但是通常會採取讓有帶小孩的客人在包廂，偏偏當晚包廂很遺憾已滿。」渥達尼斯也補充，感謝陳喬恩於社群平台上的回饋，讓他們能更虛心檢討，團隊可再精進，並期望陳喬恩有空還是可以再給予機會回鍋品嚐。