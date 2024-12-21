冬至是一年中夜最長的一天，過後白天將逐漸變長，象徵陽氣增長，冬至天氣寒冷，湯圓的主要材料糯米粉被認為有暖胃驅寒的效果。而湯圓常搭配的甜湯也有補充能量、滋補身體的作用。冬至和家人一起吃湯圓，是一件幸褔的事情，但4顆湯圓就要一碗飯的熱量，對於有在做飲食控制的民眾來說可是大魔王，同時吃湯圓容易會消化不良，肚子飽脹不好入睡，無毒教母譚敦慈建議可以順手買「木瓜」，透過木瓜內的酵素有助於幫助消化，同時她也分享了關於吃湯圓的注意事項。
冬至這天過後，白天就會開始變長，因此古人有「陰極之至，陽氣始生」的觀念，中醫師王大元表示，天冷適合來碗甜湯暖胃又暖手，且不同甜湯底對於身體有不同的助益，適合不同體質的人飲用，趁著冬至合理放縱自己的胃吧。
🟡湯圓五種湯底適合哪些族群
❗桂圓紅豆湯圓：桂圓和紅豆兼具香氣與養生之效，紅豆含有豐富蛋白質，能補氣養血；桂圓能養心安神，幫助入睡，桂圓（龍眼乾）的溫補性質還讓蒼白的臉色紅潤起來，適合於體質虛寒、氣血不足的人。
❗薑汁湯圓：加入生薑汁能發汗解表、溫中止嘔，促進新陳代謝，緩解湯圓黏膩造成的噁心腹痛，腸胃虛冷和容易水腫的人可用生薑汁做成湯圓的湯底。如果你容易手腳冰冷、腸胃壅滯，買湯圓時老闆問你要不要加薑汁，點頭就對了。
❗黑糖湯圓：加入黑糖有益氣補中、溫經散寒、紓緩生理期不適的功效，與一般糖類相比，更多了一些微量元素如鈣、鉀、鐵、鎂等，黑糖湯圓適合於痛經、肢冷的人，但如果是腎臟疾病或血糖問題的人應減少食用。
❗酒釀湯圓：酒釀性味甘辛溫，含有維生素B1、B2等，可活血散結、補養氣血，孕婦能利水消腫，哺乳期婦女能通利乳汁。
❗鮮肉湯圓：除了甜湯作法以外，鹹餡肉鮮甜香，放入一點茼蒿、香菇、豬瘦肉調味，營養滿分，如果你容易胃食道逆流，比較適合食用鹹湯圓，請注意內餡是否用了很多的肥肉，容易造成心血管系統的負擔。
🟡可以透過木瓜、簡單運動幫助腸胃蠕動
譚敦慈提醒，吃湯圓時為了更好消化，建議吃之前先吃一碗蔬菜和適量蛋白質食物會更健康，而湯圓的熱量也應該合併計入，像是減少晚餐減少飯量等方式來調整，湯圓難消化，建議最好睡前3小時前吃完，如果吃完湯圓飽脹，可以「木瓜」來幫助消化，或在家裡進行一些簡單的運動幫助腸胃蠕動。
🟡吃湯圓注意事項
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🟡湯圓五種湯底適合哪些族群
❗桂圓紅豆湯圓：桂圓和紅豆兼具香氣與養生之效，紅豆含有豐富蛋白質，能補氣養血；桂圓能養心安神，幫助入睡，桂圓（龍眼乾）的溫補性質還讓蒼白的臉色紅潤起來，適合於體質虛寒、氣血不足的人。
❗薑汁湯圓：加入生薑汁能發汗解表、溫中止嘔，促進新陳代謝，緩解湯圓黏膩造成的噁心腹痛，腸胃虛冷和容易水腫的人可用生薑汁做成湯圓的湯底。如果你容易手腳冰冷、腸胃壅滯，買湯圓時老闆問你要不要加薑汁，點頭就對了。
❗黑糖湯圓：加入黑糖有益氣補中、溫經散寒、紓緩生理期不適的功效，與一般糖類相比，更多了一些微量元素如鈣、鉀、鐵、鎂等，黑糖湯圓適合於痛經、肢冷的人，但如果是腎臟疾病或血糖問題的人應減少食用。
❗酒釀湯圓：酒釀性味甘辛溫，含有維生素B1、B2等，可活血散結、補養氣血，孕婦能利水消腫，哺乳期婦女能通利乳汁。
❗鮮肉湯圓：除了甜湯作法以外，鹹餡肉鮮甜香，放入一點茼蒿、香菇、豬瘦肉調味，營養滿分，如果你容易胃食道逆流，比較適合食用鹹湯圓，請注意內餡是否用了很多的肥肉，容易造成心血管系統的負擔。
🟡可以透過木瓜、簡單運動幫助腸胃蠕動
譚敦慈提醒，吃湯圓時為了更好消化，建議吃之前先吃一碗蔬菜和適量蛋白質食物會更健康，而湯圓的熱量也應該合併計入，像是減少晚餐減少飯量等方式來調整，湯圓難消化，建議最好睡前3小時前吃完，如果吃完湯圓飽脹，可以「木瓜」來幫助消化，或在家裡進行一些簡單的運動幫助腸胃蠕動。
🟡吃湯圓注意事項
- 湯與湯圓分開煮，先用一大鍋水把湯圓煮熟撈起並將水倒掉，再煮另一鍋水加湯圓。
- 鹹湯圓的湯底勿加油蔥或爆香，可多加青菜、金針菇等增加纖維攝取。
- 包餡湯圓湯不宜再加糖。
- 湯圓煮好約65度就可以吃，冷湯圓較難消化。
- 要專心小口吃，儘量不要一邊看電視或是做其他事情一邊吃，以免增加噎住的危險，且老人小孩吃湯圓要有人陪伴照看。
- 胃部疾病、糖尿病以及三高病人湯圓淺嚐就好，儘量勿超過兩顆包餡湯圓。
- 包餡湯圓含磷量高，洗腎病患應該多留意。
- 小孩子儘量不要吃紅色湯圓，以防止人工色素。