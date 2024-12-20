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▲明揚國際屏東廠2023年9月發生大火，造成10死、112傷，其中包含4名殉職警消。（圖／屏東縣府提供）

▲聯華食品彰化北斗廠2023年4月發生火警，造成9死13傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

▲家樂福楊梅物流中心2022年3月發生大火，約3630坪的廠區燒毀，事後估計損失高達39億元。（圖／資料照）

▲台中市大肚區全聯倉儲大火火警釀9死慘劇，消防局初判起火原因，恐為電焊火星掉落地下室，類似的事件2022年12月底也曾發生在台中豐原區雅速達公司的違建倉庫。（圖／翻攝畫面）

▲近年重大工廠／物流火警傷亡及發生原因一覽。（圖／記者徐銘穗製表）

全聯位在台中大肚區興建中的生鮮倉儲19日下午發生火警，造成9死7傷，起火原因初判可能是電銲火星掉落引燃油漆釀禍。近年工廠、物流重大傷亡火警頻傳，《NOWnews今日新聞》整理2022年至今，4起重大工廠火警，包含名揚國際屏東廠大火造成4名警消殉職、聯華食品彰化工廠油鍋爆炸起火釀9死13傷，也包含火警原因和此次全聯倉儲相同的雅速達工廠大火，記取教訓，不要「今天公祭、明天忘記」！2023年9月，屏東科技園區內的「明揚國際屏東廠」發生大火，造成10人死亡、112人受傷，死者中包含4名不幸殉職警消。檢警查出，火警原因是廠內存放過量、3000公斤的「C40-P架橋劑」，又因存放環境不佳，導致化學反應、蓄熱溫度不斷升高而爆炸起火。「C40-P架橋劑」是生產高爾夫球的主要原料之一，依安全資料表載明為有機過氧化物，具有危險性，應放置在室溫攝氏30度以下通風環境，且存放數量管制量為100公斤。3000公斤C40-P架橋劑相當154公斤TNT炸藥。今年1月，屏東地檢署依過失致死等罪嫌起訴名揚國際董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，因漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處有期徒刑5年不等刑期。2023年4月，聯華食品彰化北斗工廠大火，15名員工從2樓逃到4樓冷凍庫等待救援，但門口僅有幾片塑膠簾與外面相隔，且內部都是堆高成山的塑膠籃，也無對外窗戶可讓空氣流通，因此在消防挺進救援時，已有10人因吸入過量濃煙，失去生命跡象，冷凍庫宛如「鐵棺材」。造成9死13傷悲劇。今年2月，檢方調查發現，聯華食品工廠在油炸鍋起火當下，課長竟拒絕使用菲律賓籍移工拿來的滅火器，導致火勢失控，依過失致死罪將鄭姓代理廠長、蔡姓工務部經理以及鄭姓調理課課長共3人提起公訴，全案審理中。2022年3月，家樂福楊梅物流中心發生大火，廠房設備、鋼骨燒毀，裡面存放的家電等商品也付之一炬，總損失逾39億元。檢方發現是許姓臨時工拆櫃時隨手丟了一根菸蒂釀禍，依公共危險罪起訴。桃園地院去年9月一審宣判，被告許姓男子犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，本案被告與檢察官仍可上訴。2022年12月，生產大型負壓排風扇、工業變頻水冷扇等通風降溫設備廠「雅速達」位在台中豐原的鐵皮工廠倉庫發生大火，造成4死2傷慘劇。火災發生原因是焊接火花掉落引燃油性塗料。案發後，台中地檢署傳喚雅速達董事長詹家銘，認為他涉嫌沒做好工安，導致這場悲劇，涉嫌過失致死罪，裁定80萬元交保。工廠、倉儲一旦發生火警，可能會造成嚴重傷亡。災害管理師林金宏點出癥結在於，多數業者沒有因應廠房特性，去制定相應的防災及應變措施，「我們現在應變SOP，大概只會告訴你有聞到煙味要去查，可是幾個人要去查，多少時間裡面要查、怎麼查，這些沒有人在講」。林金宏強調，災害發生絕非單一因素，除了加強並落實應變訓練，也要制定災害應變的評估標準，才能在事故發生時做出正確處理，盡可能避免傷亡。