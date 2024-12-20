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▲台北市2024年單價逾200萬元且無貸款之豪宅交易。（圖／住商機構提供）

央行近期多次打房皆劍指高總價住宅，也改變豪宅客群購屋習慣，住商機構根據台北地政雲，觀察北市截至目前為止，所有單價逾200萬元之豪宅交易中，占比約4成皆屬現金交易，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受央行信用管制衝擊，豪宅客群大多備妥現金買房，此舉一來可免除繁瑣貸款程序，二來是高總價豪宅能成為現金流的避風港。台北地政雲揭露，今年截至目前為止，共有27筆單價逾200萬元之豪宅交易，集中於信義區、大安區以及中山區，其中有11筆皆未有貸款，也就是占比約41%的超級豪宅客皆以現金買房。賴志昶分析，自2020年以來央行推出共七波信用管制措施，其中針對高總價住宅的購屋貸款上限持續調降，至近期豪宅客若欲購置高總價住宅，最高僅能貸款3成，同時受去年平均地權條例修法影響，也難再以私法人名義購置豪宅，兩大因素影響之下，金字塔客群如欲入主豪宅，有不少傾向於以現金直接購置。根據台北地政雲，觀察「200萬元俱樂部」的超級豪宅現金交易，今年截至目前為止共計有信義區「皇翔御琚」3筆、大安區「首泰信義」1筆、「One Park Taipei元利信義聯勤」2筆以及中山區「西華富邦」5筆，總計金額高達42億4,774萬元。賴志昶補充，豪宅客以現金購屋主要優點有二，一是可避免央行限貸困擾，並省去與銀行往來申貸環節；二是豪宅物件同時居住品質與資產配置需求，若長期持有可成為大筆資金的避風港。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，政府近年打炒房動作頻頻，且皆劍指高總價住宅，致使豪宅市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方較為稀缺的豪宅物件，價格漲勢有限。惟觀察近期北市豪宅交易，仍維持穩定交易量，顯示國內經濟景氣佳情況下，仍有金字塔族族群願將金流放入不動產市場。不過，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。