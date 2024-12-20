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為推廣地方觀光並發展路跑運動，屏東縣車城鄉統埔村將於2025年3月23日舉辦第二屆「統埔鎮安宮關公公益馬拉松」。大會主席林煌誠表示，關公馬拉松不僅是一場路跑賽事，更是一場結合地方文化與運動精神的盛會。賽道設計精緻，沿途風景優美，讓跑者在運動的同時也能欣賞車城獨特的自然風光。此外，大會更準備了豐富的賽事活動，包括充滿趣味的扮裝競賽以及感人的義結金蘭儀式。車城體育會會長黃致富指出，關公馬拉松的舉辦，除了能帶動地方觀光，更能提升車城的運動風氣。他感謝各跑團的支持與參與，共同為這場賽事注入活力。大會執行長林顯德則表示，未來，將持續努力，將關公馬拉松打造成為南部地區最具特色的路跑賽事之一。統埔村長林明芳指出，關公馬拉松的舉辦，不僅能提升統埔村的知名度，更能促進地方繁榮。她誠摯邀請所有熱愛路跑的朋友們，一起來車城感受關公馬拉松的魅力。活動報名時間自即日起至2025/1/15止。報名請至大會官網或各運動報名平台。