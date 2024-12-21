淡水人未來看電影，沒有「巨幕廳」可以看了！淡海新市鎮百貨公司「美麗新廣場淡海館」上月15日公告，因連續風災而積水、結構受損，12月1日起暫停營業。未料，商場中的「美麗新淡海影城」也跟進，20日突公告12月30日起暫停營業，「關鍵原因、未來還會開嗎」全說了。房東宏泰人壽（2876）20日也發重訊，公告和美麗新提前解約。
美麗新影城20日在臉書發出「美麗新淡海影城暫停營業公告」，公告中表示，「因建築物所有權人宏泰人壽公司與一樓商場經營者之紛爭，致通道受阻嚴重影響經營」，因此決定從12月30日起暫時停止營運。
影城除了感謝消費者支持外，也在公告中埋下伏筆，「希望能在未來102天內有好消息可以跟大家分享」。美麗新淡海影城即將停業消息引發討論，在地人遺憾「巨幕廳沒了」、「希望趕快恢復營業，是淡水人的福祉啊，有電影可看，我最喜歡看電影」。
不過，有網友發現102天後是2025年4月1日、愚人節，驚呼：「第102天是4/1愚人節，要確定餒！」也有人說沒有美麗新影城，淡水還有國賓影城，但美麗新影城愛好者認為，「國賓沒有特殊廳」、「國賓影廳太小非常的不OK，還是美麗新比較氣派又大」。
至於影城儲值金該如何處理？目前美麗新影城沒有正面做出回應，內行網友則透露「不能退，只能直接去另外3家消費，或者是這幾天去淡海美麗新看電影，把他用完」，但不少會員無法接受，希望能直接退費、退會員。
事實上，美麗新廣場淡海館上個月15日宣布停業，也點名「商場建物受損嚴重，積極聯絡房屋所有權人修繕，但因維修進度不如預期」。房東宏泰人壽先前回應，指出有派員到現場勘查受損設備，經消防局人員確認商場消防設備僅些微受損，「不會影響營運」，認為商場片面停業對商家、消防機關都造成困擾，也違反合約規範。
然而，宏泰人壽昨（20）發出重訊，公告「本公司董事會通過向美麗新實業股份有限公司提前終止租約」，強調終止原因為「美麗新實業股份有限公司違約，為確保公司權益，終止合約」。
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影城除了感謝消費者支持外，也在公告中埋下伏筆，「希望能在未來102天內有好消息可以跟大家分享」。美麗新淡海影城即將停業消息引發討論，在地人遺憾「巨幕廳沒了」、「希望趕快恢復營業，是淡水人的福祉啊，有電影可看，我最喜歡看電影」。
不過，有網友發現102天後是2025年4月1日、愚人節，驚呼：「第102天是4/1愚人節，要確定餒！」也有人說沒有美麗新影城，淡水還有國賓影城，但美麗新影城愛好者認為，「國賓沒有特殊廳」、「國賓影廳太小非常的不OK，還是美麗新比較氣派又大」。
至於影城儲值金該如何處理？目前美麗新影城沒有正面做出回應，內行網友則透露「不能退，只能直接去另外3家消費，或者是這幾天去淡海美麗新看電影，把他用完」，但不少會員無法接受，希望能直接退費、退會員。
事實上，美麗新廣場淡海館上個月15日宣布停業，也點名「商場建物受損嚴重，積極聯絡房屋所有權人修繕，但因維修進度不如預期」。房東宏泰人壽先前回應，指出有派員到現場勘查受損設備，經消防局人員確認商場消防設備僅些微受損，「不會影響營運」，認為商場片面停業對商家、消防機關都造成困擾，也違反合約規範。
然而，宏泰人壽昨（20）發出重訊，公告「本公司董事會通過向美麗新實業股份有限公司提前終止租約」，強調終止原因為「美麗新實業股份有限公司違約，為確保公司權益，終止合約」。