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▲「金湖飯店」坐擁金門最美太湖湖景！躺在床上就能看日出。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和室客廳讓人彷彿坐在湖上好愜意。（圖／記者蕭涵云攝）

▲入住「金湖飯店」湖景房，可享有大片落地窗絕佳美景。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「行政套房」寬敞28坪空間，居高臨下視野極為開闊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每房都有浴缸能泡湯，還可以把洗澡鴨鴨帶回家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲太湖景緻很美，環湖步道也規劃完善。（圖／記者蕭涵云攝）

▲好想巧遇超萌的歐亞水獺。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從金湖飯店走路就能抵達太湖畔最度紅的3D立體彩繪藝術「漂浮西洋棋盤」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲效果十足的「漂浮斑馬線」必打卡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲坐上名為「獺上太湖」的「漂浮獨木舟」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲快跟著金湖飯店吉祥物「獺桑」的腳步，玩翻金門最大市內樂園。（圖／記者蕭涵云攝）

▲預計明年開放「水彈對戰」場地超大，大人也能玩很嗨。（圖／記者蕭涵云攝）

▲特殊定靶水彈體驗、戰地小學堂，考考大家射擊等軍事技能。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新金湖中餐廳的「金門特色宴席」，從美味小吃到功夫菜都品嚐得到。（圖／記者蕭涵云攝）

▲當魚料理上桌，別忘了請飯店分享金門傳統「雞頭魚尾」的飲酒文化。（圖／記者蕭涵云攝）

▲桌邊燒灼的「高粱火焰片皮鴨」，搭配生菜鴨鬆、酸白菜鴨架湯，一鴨三吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「高粱火焰片皮鴨」特別包入芋頭片，酥脆程度翻倍，讓人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）

▲甜點「手沖木桶豆花」、「彈頭高粱巧克力塔」頗受好評。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金湖飯店早上的自助吧，吃得到5款戰地早餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲湖光餐廳開吃正宗港點，「大理石紋流沙包」美到捨不得吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金門網紅麵包「巨蛋牛奶麵包」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲體驗換裝旗袍，來個穿越時空沈浸式免稅購物吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金軒閣提供上百套獨家旗袍、漢服、唐裝能體驗，連人力車也拉到廣場內。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「金湖飯店」吃喝玩樂買全包，賴在飯店內也不無聊。（圖／記者蕭涵云攝）

2024「金門國際海洋藝術季」小太湖「水舞展演」好評延長到明年！不少民眾想知道金門要怎麼玩？《NOWnews今日新聞》帶大家開箱最美湖景日出住宿，國際級觀光飯店「金湖飯店」躺床就能看日出，逾200坪最大室內樂園有兒童碰碰卡丁車、戰地小學堂、水彈體驗，大人、小孩都玩瘋！爽吃高粱火焰片皮鴨、現做大理石紋流沙包、網紅巨蛋牛奶麵包等美食，開逛免稅昇恆昌金湖廣場、還能享受旗袍體驗。散步太湖一次收集3D漂浮斑馬線、漂浮棋盤格、漂浮獨木舟熱門打卡景點，幸運的話還看得到水獺出沒。金門唯一的國際級觀光飯店「金湖飯店」，位於東半島、距離金門尚義機場僅15分鐘車程，座落於金門最大人工湖「太湖」旁，擁有13坪～60坪、多達16種房型共276間客房。最美的房間景觀，莫過於入住有著大面積落地窗的湖景房，居高臨下坐擁大小太湖，躺在床上就能看日出，這季節還有機會看到候鳥鸕鶿成群飛來過冬，甚為愜意。「金湖飯店」每房都配備泡澡浴缸及獨立淋浴間，搭配茶籽堂沐浴備品，療癒身心。13坪湖景「菁英客房」，使用Slumberland斯林百蘭英國進口名床、搭配42吋電視等設備；寬敞28坪「行政套房」，則擁有獨立客廳、書房、臥室，衛浴空間除了雙洗手台，還貼心設有衣帽間與化妝檯。金湖飯店旁就是金門最大人工湖「太湖」，旅客可向飯店租借自行車、或散步前往環湖，現在湖中最大的西山島還滿是桃紅色的九重葛；再冷一點，就能看見鸕鶿過冬排遺的「偽雪景」。而且悠閒步行環湖一趟只需大約30分鐘，還能輕鬆收集3D立體彩繪藝術，抓對角度趣味站上「漂浮西洋棋盤」、大步走在「漂浮斑馬線」上，或乘坐名為「獺上太湖」的「漂浮獨木舟」，都是相當受歡迎的打卡熱點。幸運的話，還能看得到超萌的歐亞水獺出沒在太湖邊。金湖飯店3樓打造全金門室內最大、逾200坪的親子遊戲場，提供兒童碰碰卡丁車賽道、親子手作DIY；並呼應金門戰地風情，打造「戰地小學堂」可體驗戰地文化，還有戰地迷宮、定靶水彈體驗等玩樂設施。搶先劇透飯店正在規劃刺激精彩、讓大人也能挑戰體能極限的「水彈對戰」體驗，從隨身裝備到戰區裝置都不馬虎，預計明年開放。不用出飯店就能在新金湖中餐廳開吃金門特色宴席，從傳統石蚵煎、牛肉乾、高粱香腸等地道美食，到「老金門宴菜羹、一條根養生大蝦、枸杞雪菜燒黃魚」等功夫菜都品嚐得到。推薦加點桌邊淋上高粱酒點火燒灼的「高粱火焰片皮鴨」，隨著師傅現場刀起、肉汁狂流橫溢，片下的鴨肉皮薄酥香，特別和清脆芋頭片一起包入捲餅，咬起來喀滋作響，再搭配生菜鴨鬆、酸白菜鴨架湯，一鴨三吃好過癮。甜點招牌必吃「手沖木桶豆花」佐黑糖、及造型令人莞爾的「彈頭高粱巧克力塔」。飯店自助式早餐也能直接享用充滿戰地情懷的炒泡麵、金門麵線、金門廣東粥、清燉牛肉麵、金門油條、手沖牛肉湯等道地美食；而湖光餐廳最推薦手工現做的「大理石紋流沙包、韭菜海鮮餃、蟬衣腐皮捲、錦繡長春捲」等正宗港點。驚喜的是，飯店一樓的GARDEN COFFEE「巨蛋牛奶麵包」可是有金門網紅麵包之稱，製作過程不加一滴水、鬆軟香醇的風味，成為指標伴手禮，每日限量很搶手。金湖飯店緊鄰昇恆昌金湖廣場，2樓金軒閣特別提供獨家旗袍、漢服、唐裝換裝體驗，上百套服飾、妝髮鞋包配件一應俱全，打扮好遊逛廣場內多處場景佈置，捕捉閩式古厝或坐上復古人力車拍拍美照，甚至穿越時空來個沉浸式免稅購物體驗都很新鮮。使用昇恆昌iRich點數800點即可兌換，或當日全館累積消費滿5800元（部分商品除外）即贈體驗券一張，或租車專屬回饋滿額3800元，即贈體驗券一張。