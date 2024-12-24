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▲神秘的「134高地暗空園區」正式對外開放。（圖／記者蕭涵云攝）

▲來到「高地」絕佳制高點，可以正對機場跑道欣賞飛機起降。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有如一顆顆彩色岩石般的《織構岩景》。（圖／記者蕭涵云攝）

▲坐在《織構岩景》上飽覽海天一色，看飛機、追夕陽、賞星星一次全收。（圖／記者蕭涵云攝）

▲陽光從天坑灑進岩洞，可以捕捉聖光降臨的美感。（圖／記者蕭涵云攝）

▲藝術家將高洞坑道入口轉化為《時空的漩渦》。（圖／記者蕭涵云攝）

▲過往的軍事秘境搖身變為打卡美景，閒置砲口成為海景的最佳取景框。（圖／記者蕭涵云攝）

▲太湖中正公園步道上的《輕撫波光》激起藝術長浪。（圖／記者蕭涵云攝）

▲絢爛七彩的小太湖「水舞展演」，將加碼演出到明年。（圖／記者蕭涵云攝）

▲《隱》作品中一圈一圈的童趣圖案，是由在地學童共創。（圖／記者蕭涵云攝）

▲來到經武酒窖，別忘記參加「窖藏光旅」高粱品酩體驗。（圖／記者蕭涵云攝）

▲以前是儲存民生油料的經武油庫，現今作為酒窖使用，1996年引進不鏽鋼酒桶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲在金門酒廠唯一開放的「經武酒窖」，五感體驗微醺之旅。（圖／記者蕭涵云攝）

▲頸掛試飲杯一探金門高粱的窖藏秘密。（圖／記者蕭涵云攝）

▲詮釋金門運動精神的《巔峰之耀》。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金門規模最大的「陳景蘭洋樓」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲陳景蘭洋樓建築有著中西融合之美。（圖／記者蕭涵云攝）

▲純白色華麗的「陳景蘭洋樓」相當好拍，已是必朝聖的熱門打卡景點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲走訪風獅爺的故鄉，從風獅爺的英姿可知道代表的祈求意義。（圖／記者蕭涵云攝）

▲成功海灘可近距離欣賞飛機起降。（圖／記者蕭涵云攝）

▲佑昇生億飲食店藏在民宅裡，差點以為闖進鄰居家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金門在地人都愛吃的鍋貼可是必點招牌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「炒滷味」藏在肉片下，記得拌勻再享用。（圖／記者蕭涵云攝）

2024「金門國際海洋藝術季」以「湖光馥郁」為主題，正於金湖鎮熱鬧登場，日前又宣布小太湖「水舞展演」好評加碼演出，延長到明年2月28日。想知道金門要怎麼玩？《NOWnews今日新聞》帶你直擊全新開放的「E-092高洞坑道」、「134高地」秘境景點，還有金門規模最大的「陳景蘭洋樓」，金門酒廠經武酒窖「窖藏光旅」高粱品酩，推薦必拍角度、必玩行程、必吃美食9大亮點一次整理。「金門國際海洋藝術季」即日起至明年2月28日於金湖鎮展出，引領大家循著藝術作品，再次飽覽金門之美。最讓人驚艷的，莫過於隨藝術展全新開放的雙高景區「E-092高洞坑道」、「134高地」，裡裡外外全是秘境景點，還能賞飛機、追夕陽和看星星。「134高地暗空園區」緊鄰金門地勢最高的太武山，位於花崗石醫院後方山頭的絕佳制高點，原本就是欣賞飛機起降、遠眺廈門、觀星好據點。墨西哥藝術家LuaRivera以鐵件搭配布料，編織創作出《織構岩景》化作沿途的地景雕塑，民眾可於其上或躺或臥，暫時休憩或坐等日月變換、班機飛返，海天一色的浪漫景緻盡收眼底。曾是E-092防空營據點的高洞坑道，入口處由藝術家王振瑋創作《時空的漩渦》，將洞內轉化為象徵時光流轉的長廊，徐步踏入彷彿置身時間的漩渦，穿梭古今時空。幽靜的轉角處、一個高高的天坑岩洞透著光亮，拍起照來猶如聖光降臨，氛圍極美。而卸下戰時防禦角色的砲台洞口，像是在幾何線條中框出絕美海景，記得取景時由砲口內側往外拍照，雖然逆著光、卻能讓主角被藍天碧海完美襯托，頗有遺世獨立的美感。由李蕢至藝術家創作的《輕撫波光》，設置在太湖中正公園步道上，以竹子為材料、交纏雕塑出梭形波光，仿若水滴匯聚、被風輕撫而激起黃澄的波浪，在湖邊推進奔湧；也象徵著陳釀高粱匯聚醇厚酒香。縣政府還特別結合「2024金門國際海洋藝術季」系列活動，在小太湖設置「水舞展演」，以金門最高「金湖飯店」與夜空為背景，揮灑七彩的霓虹燈光、交織出絢麗的水舞光影。自開展以來已累積超過10萬人次欣賞，深獲好評而加碼延長至明年2月28日；而金湖飯店還推出「精緻水舞秀套餐」、「水舞金門宴」，可一邊欣賞水舞美景用餐。平日週一至週五每日4場次、每場約5分鐘，平日晚間18:30、19:00、19:30、20:00假日週六至週日每日6場次，每場約5分鐘，假日晚間18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30金門酒廠將軍事作戰運補坑道的秘密空間，轉化為成就好喝高粱的經武酒窖。陳設了由藝術家成若涵創作的《隱》藝術作品，邀請金門在地學童共創、將金門特色文化，一圈一圈隱身在山林樹木之下、有如潮濕氣息透過酒甕穿梭毛細間。推薦只在經武酒窖才能體驗的微醺之旅「窖藏光旅」，透過五感情境導覽，依序沉浸「開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃」，還能品飲當日剛蒸餾的60度第二道原酒、原漿酒及5年陳高。位於金門酒廠光華園酒窖的《田間迷彩》，由金門籍藝術家吳騏創作出金門戰地文化與田野力量交融的畫面，將迷彩元素巧妙結合金門的自然景致，編織出一幅充滿生命力的田野畫面。透過這作品，歷史與大自然交融，展現出金門這片土地的深厚連結，即使在風雨中，藝術的力量依然動人心弦。今年李洋、王齊麟「麟洋配」在2024巴黎奧運蟬聯羽球男雙金牌，成為金門之光。新市公園由天衍光藝創作的《巔峰之耀》，以不斷向上延展的力量線條，詮釋金門運動精神，最終點亮頂端的圓球，象徵著夢想的巔峰與無限可能性，向所有曾為金門爭光的選手、運動家們致敬。來到金湖鎮，當然不能錯過造訪金門規模最大、最華麗的「陳景蘭洋樓」，純白色建築上刻有精緻的雕花、連續對稱的圓拱門，壯麗而大氣，展現十足西洋風格；屋內則不難看出水形馬背、瓜果泥塑雕塑的細節，與華麗木雕橫梁，在在透露著閩南建築的底蘊。尤其陽光灑落之際，彷彿當年風華再現。逛完陳景蘭洋樓，只需步行就能抵達成功海灘與成功民防坑道，走在海灘上長長的海景步道，眺望一望無際的海洋，若追上夕陽日落想必很浪漫。每年4～6月因為風向與溫度的改變，金門海域也有機會看見藍眼淚美景，而容易抵達、安全性佳的成功海灘，更是相當適合觀賞藍眼淚的熱門景點。內行達人帶路！金門在地人必吃的佑昇生億飲食店，民國88年開始營業，不說還以為要走進街訪鄰居家搭伙吃飯，走進民宅才發現座無虛席熱鬧得很，除了阿兵哥愛吃的炒泡麵、炒飯，搭配海蚵煎、炒三鮮、鹽水蝦等小吃，必點帶有酥嫩蛋花的「鍋貼」，焦脆蛋香不用沾醬就很好吃、搭配店家提供的辣椒醬更涮嘴；還推薦用肉片覆蓋、隆起像個蛋糕上桌的「炒滷味」，把所有美味拌勻就可大快朵頤好滿足。