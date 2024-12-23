冬天泡麵內行人都選大補帖！今年入冬之後已經有4波冷氣團到來，接下來還會有幾波冷空氣南下，可能因強輻射冷卻創下更低的氣溫，民眾要特別留意。然而說到冬天，一定要來碗熱湯，如果在家不能自己煮雞湯，不少人也會選擇吃熱呼呼的泡麵，就有網友討論「冬天推薦哪一碗泡麵？想要那種喝了身體會暖的那種」，結果不少人都推薦「大補帖」，直言是冬天必備的泡麵。
有網友在PTT貼文指出「最近真的冷到連出門都不想，想買一些泡麵回家放，想到的只有台酒花雕雞適合冷冷的天吃，有沒有冬天推薦哪一碗泡麵，想要那種喝了湯身體也會跟著暖的，不吃辣所以不要推薦麻辣口味的那種。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大補帖當歸鴨跟麻油雞都超好吃！湯頭超讚」、「冬天必吃大補帖有夠讚」、「推薦你大補帖，尤其麻油雞風味的，湯頭真的很好喝，喝了身體也很暖」、「大補帖，統一隱藏王牌泡麵！身邊超少人吃過的，當歸鴨超讚」、「冬天我只服大補帖的麻油雞跟當歸鴨啦！每年入冬都會先買回家囤」。
冬天必吃內行人首選！統一泡麵隱藏王牌「大補帖」
事實上，網友提到的這款「大補帖」泡麵，是由台灣統一企業推出的產品，過去大家應該對統一泡麵印象是來一客、滿漢大餐、肉燥麵等等，這款大補帖鮮少被列入討論的範圍，但它其實麵條口感獨特，且湯頭也非常不錯，加上售價便宜，一直都被內行人稱是「統一泡麵隱藏王牌。」
這款「大補帖」是統一企業在1990年代時就曾經推出，當時因為用料昂貴繁重，一碗賣出50元價格，在當時幣值來說可以說是非常貴。大補帖系列泡麵曾經在2000年時停產，隨後統一企業又回鍋生產線，推出份量較薄的新產品，口味上因為適合冬天的當歸鴨、藥燉排骨以及麻油雞，因此現今許多人在寒冷的天就會來上一碗。
大補帖是冬天救星！開箱心得「不輸給台酒花雕雞麵」
《NOWnews》記者日前也剛吃一碗當歸鴨口味的大補帖，因為該碗泡麵最大特色就是細麵，跟一般泡麵的口感吃起來明顯不同，麵體Q彈又不會容易泡爛，相當好吃；湯頭的部分，泡麵有給酒香調理包，湯頭順口且當歸味相當重，不說的話跟外面賣的當歸湯還真有得比，冬天冷爆吃上一碗，感受上還真不輸給「台酒花雕雞麵」呢！
而目前大補帖市面上販售的口味有三種，兩種是較為平價的「當歸鴨口味」以及「麻油雞口味」，另外一款則是較高單價的「藥燉排骨」，平價口味通路均大概32元左右，網購價2碗52元，等於一碗大約26元就可入手；而藥燉排骨通路價約89元，網購則為80元。如果冬天想暖胃喝熱湯，還不知道這款「大補帖」泡麵的話，下回購物時有看到也可以買回來嚐鮮看看哦！
📌大補帖泡麵
口味：麻油雞、當歸鴨、藥燉排骨
售價：麻油雞、當歸鴨通路32元、網購26元
藥燉排骨通路89元、網購80元
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大補帖當歸鴨跟麻油雞都超好吃！湯頭超讚」、「冬天必吃大補帖有夠讚」、「推薦你大補帖，尤其麻油雞風味的，湯頭真的很好喝，喝了身體也很暖」、「大補帖，統一隱藏王牌泡麵！身邊超少人吃過的，當歸鴨超讚」、「冬天我只服大補帖的麻油雞跟當歸鴨啦！每年入冬都會先買回家囤」。
冬天必吃內行人首選！統一泡麵隱藏王牌「大補帖」
事實上，網友提到的這款「大補帖」泡麵，是由台灣統一企業推出的產品，過去大家應該對統一泡麵印象是來一客、滿漢大餐、肉燥麵等等，這款大補帖鮮少被列入討論的範圍，但它其實麵條口感獨特，且湯頭也非常不錯，加上售價便宜，一直都被內行人稱是「統一泡麵隱藏王牌。」
這款「大補帖」是統一企業在1990年代時就曾經推出，當時因為用料昂貴繁重，一碗賣出50元價格，在當時幣值來說可以說是非常貴。大補帖系列泡麵曾經在2000年時停產，隨後統一企業又回鍋生產線，推出份量較薄的新產品，口味上因為適合冬天的當歸鴨、藥燉排骨以及麻油雞，因此現今許多人在寒冷的天就會來上一碗。
大補帖是冬天救星！開箱心得「不輸給台酒花雕雞麵」
《NOWnews》記者日前也剛吃一碗當歸鴨口味的大補帖，因為該碗泡麵最大特色就是細麵，跟一般泡麵的口感吃起來明顯不同，麵體Q彈又不會容易泡爛，相當好吃；湯頭的部分，泡麵有給酒香調理包，湯頭順口且當歸味相當重，不說的話跟外面賣的當歸湯還真有得比，冬天冷爆吃上一碗，感受上還真不輸給「台酒花雕雞麵」呢！
而目前大補帖市面上販售的口味有三種，兩種是較為平價的「當歸鴨口味」以及「麻油雞口味」，另外一款則是較高單價的「藥燉排骨」，平價口味通路均大概32元左右，網購價2碗52元，等於一碗大約26元就可入手；而藥燉排骨通路價約89元，網購則為80元。如果冬天想暖胃喝熱湯，還不知道這款「大補帖」泡麵的話，下回購物時有看到也可以買回來嚐鮮看看哦！
📌大補帖泡麵
口味：麻油雞、當歸鴨、藥燉排骨
售價：麻油雞、當歸鴨通路32元、網購26元
藥燉排骨通路89元、網購80元