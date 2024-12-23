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▲網友求推薦冬天泡麵應該吃哪一款，結果不少人都推薦統一企業的「大補帖」泡麵，引起熱烈討論。（圖/記者張嘉哲攝）

▲統一集團推出的泡麵「大補帖」被網友稱為是「統一隱藏王牌」，口味都是適合冬天進補所吃，是不少人寒冷的天必吃的一碗泡麵。（圖/泡麵公社）

▲大補帖泡麵「當歸鴨口味」，麵體是細麵，口感Q彈且泡不爛非常好吃，湯頭也完全不輸給外面店家所賣，是一碗相當不錯的泡麵。（圖/泡麵公社）

冬天泡麵內行人都選大補帖！今年入冬之後已經有4波冷氣團到來，接下來還會有幾波冷空氣南下，可能因強輻射冷卻創下更低的氣溫，民眾要特別留意。然而說到冬天，一定要來碗熱湯，如果在家不能自己煮雞湯，不少人也會選擇吃熱呼呼的泡麵，有網友在PTT貼文指出「最近真的冷到連出門都不想，想買一些泡麵回家放，想到的只有台酒花雕雞適合冷冷的天吃，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「冬天我只服大補帖的麻油雞跟當歸鴨啦！每年入冬都會先買回家囤」。事實上，網友提到的這款「大補帖」泡麵，是由台灣統一企業推出的產品，大補帖系列泡麵曾經在2000年時停產，隨後統一企業又回鍋生產線，推出份量較薄的新產品，《NOWnews》記者日前也剛吃一碗當歸鴨口味的大補帖，，冬天冷爆吃上一碗，感受上還真不輸給「台酒花雕雞麵」呢！而目前大補帖市面上販售的口味有三種，如果冬天想暖胃喝熱湯，還不知道這款「大補帖」泡麵的話，下回購物時有看到也可以買回來嚐鮮看看哦！口味：麻油雞、當歸鴨、藥燉排骨售價：麻油雞、當歸鴨通路32元、網購26元藥燉排骨通路89元、網購80元