全家繼吉伊卡哇福袋後，後（25）日起再發動吉伊卡哇集點加價購活動，包含吉伊卡哇絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等多款獨家小物，加購價最低149元；另外還開賣吉伊卡哇泡麵、吉伊卡哇氣泡水。鮮食則找來小熊維尼助陣，像是超可愛的小熊維尼餐盒、小熊維尼飯糰同步上市，《NOWnews》整理吉伊卡哇新品亮點一次看。
看好吉伊卡哇高人氣，全家除了宣布推出吉伊卡哇過年福袋，12月25日起再加碼吉伊卡哇集點加價購，共7款系列商品全通路獨家販售，點選全家會員APP中的「兌點趣」，選擇兌點商城中的「吉伊卡哇」，就可用線上支付的方式下單想要的商品。
🟡全家吉伊卡哇集點加價購
📍活動日期：12月25日10:00至2025年2月4日
📍訂購方式：全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」
◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元
◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元
◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元
◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元
◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元
◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元
◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元
除了集點加價購，「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也有吉伊卡哇周邊，首推到日本必買的「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元（原價99元），12月30日再推出「米樂繽紛爆米花」，限量特價168元（原價285元），吃完還能留下來當可愛收納罐。
小熊維尼變身盲盒系餐盒、飯糰、咖哩飯
看好小熊維尼高人氣，12月25日起首推小熊維尼「盲盒系」餐盒，主餐是蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮；配菜有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜，每盒都能抽到小熊維尼貼紙、橡膠杯墊、角色磁貼、吊飾（隨機4選1），每盒再附贈彩繪餅乾1份，售價149元。
全家鮮食部份也找來小熊維尼助陣，新品包括蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯89元、小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰29元，可愛包裝相當吸睛。
7-11開賣可樂護唇膏、OPEN醬戳戳樂
7-ELEVEN搶攻年末送禮商機，推出可樂、芬達造型的護唇膏，原價199元，12月24日前2件298元，平均149元、約是7.5折。
噱頭商品還有4人份巨無霸拉麵，12月25日至12月31日、2025年1月6日至2月18日限時特價299元；蛇年限定OPEN!戳戳樂禮盒399元，內含4款零食及50元商品卡，最高還可抽到200元商品卡。
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🟡全家吉伊卡哇集點加價購
📍活動日期：12月25日10:00至2025年2月4日
📍訂購方式：全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」
◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元
◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元
◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元
◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元
◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元
◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元
◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元
除了集點加價購，「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也有吉伊卡哇周邊，首推到日本必買的「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元（原價99元），12月30日再推出「米樂繽紛爆米花」，限量特價168元（原價285元），吃完還能留下來當可愛收納罐。
小熊維尼變身盲盒系餐盒、飯糰、咖哩飯
看好小熊維尼高人氣，12月25日起首推小熊維尼「盲盒系」餐盒，主餐是蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮；配菜有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜，每盒都能抽到小熊維尼貼紙、橡膠杯墊、角色磁貼、吊飾（隨機4選1），每盒再附贈彩繪餅乾1份，售價149元。
全家鮮食部份也找來小熊維尼助陣，新品包括蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯89元、小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰29元，可愛包裝相當吸睛。
7-11開賣可樂護唇膏、OPEN醬戳戳樂
7-ELEVEN搶攻年末送禮商機，推出可樂、芬達造型的護唇膏，原價199元，12月24日前2件298元，平均149元、約是7.5折。
噱頭商品還有4人份巨無霸拉麵，12月25日至12月31日、2025年1月6日至2月18日限時特價299元；蛇年限定OPEN!戳戳樂禮盒399元，內含4款零食及50元商品卡，最高還可抽到200元商品卡。