網紅愛莉莎莎YouTube頻道有126萬人訂閱，人氣十足，而她今年4月才分手羽球教練呂杰陽，昨（23）日就突然在IG分享，表示自己最近意外發現，幾乎被所有前男友，甚至曖昧對象退追蹤、封鎖，這情況讓愛莉莎莎傻眼，甚至用了流淚的表情符號，她直言：「我又沒有劈腿過，也不是黏牙型的」，不懂為何會出現這種情況，好奇大家分手後都會退追、封鎖前任嗎？貼文曝光後引發粉絲討論。
愛莉莎莎驚覺遭前任封鎖、退追！無奈喊：那欸啊捏
愛莉莎莎8個月前公開與羽球教練分手的事實，坦言兩人對未來的憧憬不同，所以放手讓彼此離開。昨日愛莉莎莎則在IG發文，表示自己最近到處旅遊交了很多新朋友，被問到理想型是哪種，她想找前男友或是曖昧對象的IG給對方看，怎料搜尋後才發現，「幾乎所有的前男友甚至曖昧對象們都把我封鎖或退追了，我跟新朋友的話題直接句點」。
愛莉莎莎不解的說：「那欸啊捏（怎麼會這樣）！我又沒有劈腿過也不是黏牙型的，我說再見完就真的拍拍屁股像一陣風就走了，找我問事我也都可以好好回答，對我來說分了就沒有恨也沒有愛，所以我從來都沒有封鎖過任何一任」。愛莉莎莎表示這件事不會讓她傷心，她只是好奇大家分手後都會封鎖前任嗎？
貼文曝光後，粉絲看了也紛紛留言討論，「可能是因為看到你現在過得比當初相處時更好，心裡有點不平衡，所以才退追蹤了」、「我覺得一定是前任的現女友封鎖妳」、「通常是為了讓自己更快走出來才封鎖的，結果時間久了也忘了」。也有網友直球問愛莉莎莎：「所以羽球教練封鎖妳？」愛莉莎莎則曖昧回答：「我是說我大部分，並沒有說每一任」。
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愛莉莎莎8個月前公開與羽球教練分手的事實，坦言兩人對未來的憧憬不同，所以放手讓彼此離開。昨日愛莉莎莎則在IG發文，表示自己最近到處旅遊交了很多新朋友，被問到理想型是哪種，她想找前男友或是曖昧對象的IG給對方看，怎料搜尋後才發現，「幾乎所有的前男友甚至曖昧對象們都把我封鎖或退追了，我跟新朋友的話題直接句點」。
愛莉莎莎不解的說：「那欸啊捏（怎麼會這樣）！我又沒有劈腿過也不是黏牙型的，我說再見完就真的拍拍屁股像一陣風就走了，找我問事我也都可以好好回答，對我來說分了就沒有恨也沒有愛，所以我從來都沒有封鎖過任何一任」。愛莉莎莎表示這件事不會讓她傷心，她只是好奇大家分手後都會封鎖前任嗎？
貼文曝光後，粉絲看了也紛紛留言討論，「可能是因為看到你現在過得比當初相處時更好，心裡有點不平衡，所以才退追蹤了」、「我覺得一定是前任的現女友封鎖妳」、「通常是為了讓自己更快走出來才封鎖的，結果時間久了也忘了」。也有網友直球問愛莉莎莎：「所以羽球教練封鎖妳？」愛莉莎莎則曖昧回答：「我是說我大部分，並沒有說每一任」。