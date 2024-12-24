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▲▼韓韶禧跟GD分別上傳相似的IG，被懷疑戀愛ING，但雙方公司都否認。（圖／GD、韓韶禧IG）

▲▼韓韶禧寫下76字替2024年作結。（圖／韓韶禧IG）

韓韶禧才跟柳俊烈分手8個月，上週五（12／20）被爆出跟G-Dragon（GD、權志龍）交往，當下雙方透過公司否認謠言，事隔4天，韓韶禧今（24）日平安夜發出76字貼文，表示：「365天裡雖然不是每一天都幸福！」，12月20日網友挖出韓韶禧跟GD疑似有「戀愛IG」的傳情照片，內容包含PO出坐在同個黑色沙發、分別上傳相同壁畫，交往謠言甚囂塵上，大眾根據這些線索質疑韓韶禧跟GD在交往，不過韓韶禧的經紀公司「9ato娛樂」和GD的公司「Galaxy Corporation」都跟媒體澄清「2人沒有特別的交情」，否認謠言。事發4天後，韓韶禧稍早分享2024年的總結心得，寫下：「365天裡雖然不是每一天都幸福，但我們終究完成了一些事情，也為了未來我們還要邁進的一年！大家都辛苦了，一起繼續堅持下去吧，2025！」事實上，韓韶禧今年白色情人節（3／14）才被路人目擊在夏威夷跟柳俊烈約會，2人承認戀情並交往，沒想到卻爆出韓韶禧疑似「換乘戀愛」介入柳俊烈跟前女友惠利之間，雖然後來證實是誤會，但韓韶禧看不慣柳俊烈不解釋的龜縮性格，同月底30日宣布分手，戀情僅公開2週見光死；沒想到才恢單8個月，莫名被爆出跟GD的緋聞，也難怪韓韶禧會說「365天裡，不是每一天都幸福」。