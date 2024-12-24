中國一名21歲男子從小就愛看動畫《蠟筆小新》，大學畢業後回到家鄉，開始動手打造蠟筆小新的家（野原家），並在抖音平台分享建造過程，至今已經負債人民幣300萬（約新台幣1344萬元），目前蠟筆小新家外觀已經完工，連家具、野原家汽車都要復刻，他透露下一步要蓋雙葉幼兒園，而終極目標是將整個春日部小鎮一比一還原。
綜合陸媒報導，家住浙江的沈男一開始告訴媽媽想蓋蠟筆小新家時，媽媽不是很理解，因為媽媽年代比較紅的是《哆啦A夢》，但是媽媽還是很支持他，甚至給他一筆圓夢資金。
沈男蓋的蠟筆小新的家外觀幾乎已經完成，和動畫中的野原家相似度極高，從兩層樓建築主體、粉黃色圍牆，甚至是庭院裡的樹，幾乎都一模一樣，而他至今已經累計了人民幣300萬（約新台幣1344萬元）債務。
復刻1：1比例蠟筆小新家引發討論，中國網友紛紛留言「旁邊沒鄰居、沒房子，沒感覺，建議建造一條春日部街」「好期待看到成品」、「把春日部一起復刻了吧，做個小鎮」，也有人問說：「你也背負了32年的貸款嗎？」
對於網友期待「復刻春日部」，沈男也做出回應，他表示他的終極夢想，是一比一還原整個春日部小鎮，計畫在蓋完蠟筆小新的家後，資金稍微回本後，造鎮計劃下一步要先蓋雙葉幼兒園。而蠟筆小新的家最快應該在元旦以前完工。
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沈男蓋的蠟筆小新的家外觀幾乎已經完成，和動畫中的野原家相似度極高，從兩層樓建築主體、粉黃色圍牆，甚至是庭院裡的樹，幾乎都一模一樣，而他至今已經累計了人民幣300萬（約新台幣1344萬元）債務。
復刻1：1比例蠟筆小新家引發討論，中國網友紛紛留言「旁邊沒鄰居、沒房子，沒感覺，建議建造一條春日部街」「好期待看到成品」、「把春日部一起復刻了吧，做個小鎮」，也有人問說：「你也背負了32年的貸款嗎？」
對於網友期待「復刻春日部」，沈男也做出回應，他表示他的終極夢想，是一比一還原整個春日部小鎮，計畫在蓋完蠟筆小新的家後，資金稍微回本後，造鎮計劃下一步要先蓋雙葉幼兒園。而蠟筆小新的家最快應該在元旦以前完工。
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