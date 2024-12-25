台灣的機車使用者比例高，然而東南亞國家的比例更高，其中越南的機車擁有率居東南亞地區最高，達72.8%，「機車谷」出現在全越南各大城市，究其原因便是當地基礎建設不足，老百姓通勤只能用走路、腳踏車、機車或汽車。耗資17年、花費新台幣555億元的首條捷運終於在胡志明市（Ho Chi Minh City）開通，民間對此有許多感想。
綜合外國媒體報導，胡志明市捷運一號線全長僅19.7公里，但合計耗資高達17億美元（約新台幣555.8億元），比原先估計的成本超出至少一倍以上，與河內（Hanoi）捷運選擇的製造商中國不同，胡志明市一號線是與日本政府合作，由日立（Hitachi）和住友（Sumitomo）等日本財團攜手打造。
來自河內的武黃（Vu Hoang）今年30歲，他特別趕來胡志明體驗捷運，他說這是他人生第二次搭乘捷運。「每個車站都有自己的風格，感覺就像藝術裝置展覽。」他受訪時提及自己最喜歡「Thao Dien車站」，因為附近有很多餐廳和娛樂場所。
越南胡志明市從2002年至2015年期間機車總量就從200萬輛增加到近700萬輛，相當於10%的年均成長率；越南全國從1996年至2014年間，機車總量就從400萬輛增加到4,300萬輛，原因都是缺乏地鐵和基礎建設。
然而捷運的建造之路困難重重，2007年胡志明市就批准捷運計畫，並獲得日本政府大力資助，當年興建成本預估為6.68億美元（約新台幣218.4億元）。但受到新冠疫情等諸多因素影響，導致工程出現延誤，材料成本和工資嚴重超支，甚至讓製造商之一的日立公司，因為受不了成本激增而提出訴訟，要求越南政府支付超額的費用，捷運也一口氣延宕了17年才開通。
胡志明市捷運開通後吸引了大量民眾前來朝聖，許多年輕人更和捷運地圖、捷運車站和捷運車廂拍照，老百姓殷切期望捷運開通和普及後，能降低城市的空氣污染率和交通壅塞程度，也希望有朝一日能逃離「機車谷」。
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根據《越南快訊》報導，來自胡志明市第七區的中年婦女們第一次搭乘捷運，黃樂珠（Huynh Le Chau）表示自己是旅遊愛好者，曾經去過世界各地搭過捷運，他稱讚胡志明市地鐵線乾淨的空間、現代化的捷運系統與公車的連接以及前往城市娛樂場所的便利感。
來自河內的武黃（Vu Hoang）今年30歲，他特別趕來胡志明體驗捷運，他說這是他人生第二次搭乘捷運。「每個車站都有自己的風格，感覺就像藝術裝置展覽。」他受訪時提及自己最喜歡「Thao Dien車站」，因為附近有很多餐廳和娛樂場所。
越南胡志明市從2002年至2015年期間機車總量就從200萬輛增加到近700萬輛，相當於10%的年均成長率；越南全國從1996年至2014年間，機車總量就從400萬輛增加到4,300萬輛，原因都是缺乏地鐵和基礎建設。
然而捷運的建造之路困難重重，2007年胡志明市就批准捷運計畫，並獲得日本政府大力資助，當年興建成本預估為6.68億美元（約新台幣218.4億元）。但受到新冠疫情等諸多因素影響，導致工程出現延誤，材料成本和工資嚴重超支，甚至讓製造商之一的日立公司，因為受不了成本激增而提出訴訟，要求越南政府支付超額的費用，捷運也一口氣延宕了17年才開通。
原本胡志明市能成為「越南首條捷運」，然而中國公司承包的首條捷運在河內市於2021年開通，河內還在今年8月份開通3號線，雖然尚未足以讓民眾放棄用機車通勤，但已穩定地增加城市通勤的便利性。
胡志明市捷運開通後吸引了大量民眾前來朝聖，許多年輕人更和捷運地圖、捷運車站和捷運車廂拍照，老百姓殷切期望捷運開通和普及後，能降低城市的空氣污染率和交通壅塞程度，也希望有朝一日能逃離「機車谷」。