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保三總隊第一大隊破獲一名男子郭建霆，涉策畫從泰國走私大麻運台，但闖關失敗，關務人員發現，嫌犯透過韓國「小雞泡麵」，將麵體掉包，換成烘乾的大麻真空包，被海關當場攔截查獲，警方循線追出共犯，其中曾姓收貨人委任的律師竟知法犯法，知法犯法，通知共犯刪除對話訊息滅證。台北地檢署今（25）日偵結，依運輸第二級毒品罪嫌起訴，律師張秉鈞則依犯使犯人隱蔽罪嫌起訴。起訴指出，36歲郭男為運毒集團首謀，陳姓男子在泰國經營大麻工廠，透過邱男在台找到收包裹的人作為斷點，躲避檢警追緝，邱男委由馬男、郭男處理收貨相關事宜，馬男找到曾男收大麻包裹，今年7月間，將17包大麻裝進韓國火雞辣風味的泡麵碗，將麵體換成大麻真空包，製成毒泡麵，合計淨重1021.43公克，市價約300多萬元的毒包裹，寄送到台灣，遭關務署台北關查驗並查獲夾藏大麻。警方今年7月23日，佯裝宅配人員送包裹給曾男，在曾男簽收時，逮捕到案。不過檢方發現，曾男於7月23日，委託愷泓法律事務所主持律師張秉鈞辯護，張秉鈞卻在警詢筆錄中得知，共犯郭至峯涉嫌運毒遭警方偵辦中，當晚7時許以飛機軟體提醒郭至峯刪除運毒集團共犯的對話紀錄，將偵查秘密洩漏給當時未到案的郭，增加檢方查緝難度，以此方式使郭隱避。首謀郭男自以為設下斷點，律師又涉助滅證，以為成功躲避警方追緝，未料今年9月15日凌晨1時許，從桃園機場入境，立即遭攔查，且從隨身行李查扣1包大麻淨重97.32公克及大麻煙油1瓶。專案小組循線追查，逮捕收貨的曾姓男子，也循線逮捕馬男、郭男、邱男，於邱男大安區住家查獲看有大麻成分的電子煙、電子煙彈、大麻餅乾等。北檢指出，郭姓主謀與邱、郭、馬、曾等人涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品、懲治走私條例私運管制物品進口罪嫌，從重運輸第二級毒品罪起訴。邱等4人認罪，坦承運輸毒品，供出毒品來源為郭姓主謀，建請依自白減刑。另，郭姓主謀入境時查獲隨身攜帶毒品，再依運輸第二級毒品罪起訴；邱男持有二級毒品罪嫌起訴。檢方指出，70萬交保的律師張秉鈞，為執業律師本應自律自治，誠正信實執行職務，竟利用偵查中擔任辯護人機會，洩漏偵查秘密給其他犯嫌，甚至指導湮滅相關罪證使犯人隱蔽，違反偵查不公開，侵犯司法發現真實、公正性，從重依使犯人隱蔽罪嫌起訴，其犯後態度不佳，建請從重量刑。