我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2023、2024年雙北市開案新成屋單價前三高。（圖／住展雜誌提供）

住展雜誌彙整雙北市推出的高單價新成屋，包括取得使照的先建後售案，以及雖未取得使照，但以成屋型態推出且預計半年內交屋之新案，今年台北市實價揭露三高價案落在單坪120.4~154.4萬元，分別是士林區天母一帶的「御上天母」、中山區林森商圈的「中山自在」、松山區捷運南京三民站生活圈「碩樺謙禾」。新北市則是新店區央北重劃區「江陵天喆」與板橋區江翠北側重劃區的「榮群擎川」，交易單價攀上9字頭，三重區二重右岸的「寶石睿岳」賣出單價89.5萬元，也與9字頭一步之遙。住展雜誌發言人陳炳辰分析，先建後售產品沒有付款優勢，動輒三成的自備款，買方資產得相對具備實力，既然訴求資產族群，不乏高價案直接以成屋規畫推出，即買即住即享受，也免去有錢人置產風險疑慮，以台北市來說，像今年單價最高的「御上天母」，或是去年的「欣隆101」與來到單坪202.4萬元的「冠德安沐居」都屬此例。不過畢竟首都房價高，光譜另一端的小宅案可迎合首購或低總投資者，如統計數據「中山自在」、「碩樺謙禾」的坪數在20坪內，甚至「中山自在」為僅9.5坪套房，總價1,325萬元就可入手，有其吸引力推升單價，台北市這類產品後續走勢顯然兩極化發展。相較之下，新北市新成屋案還是完全以有產階級為主，中大坪數、規劃與地段不錯的中高價新成屋價位持續攀高，以今年實登高價案觀察，有著新店央北、板橋江翠、三重二重右岸區域名氣，建商為經營新成屋市場有成的業者，具在地知名度，建案規劃有一定水準，即便是60多坪的非主流大小，「榮群擎川」與「江陵天喆」單價皆能再超越去年的「君麟」，且總價達四、五千萬元，買氣依然趨之若鶩，足見中高資產方青睞度。不難發現的是，其與台北市的比價效益，同樣條件放在台北市，恐多為中古屋與蛋白地段的選擇，彰顯新北市的購置性價比。陳炳辰指出，預售現況信心不振持續蔓延，買氣觀望，不乏實力建商改以先建後售以拖待變，成本又可控制，還有助建商名聲，買方亦可不必擔憂爛尾樓危機，安心進場，常見為應對房市冷氣團的變通方式，眼下台北市松山區、中正區，與新北市中和區、新店區均有新成屋案規劃，看好台灣不動產短空長多，掌握區域房市特性與建商名氣的號召，後況不悲觀。