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▲木木一到海邊就展現出活力充沛的一面。（特約攝影 /郭運復攝）

▲陽光大女孩木木展現出健美體態。（特約攝影 /郭運復攝）

▲木木熱愛各種水上運動。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沒有什麼事比在落日的沙灘上完成一幅畫，更令人舒暢。（特約攝影 /郭運復攝）

▲木木努力健身打造完美身材。（特約攝影 /郭運復攝）

▲木木是一位健身教練，除了自己勤練外，也協助學生健身健心。（特約攝影 /郭運復攝）

▲每天重訓後一定要審視體態。（特約攝影 /郭運復攝）

▲瑜伽展現出木木動靜皆美的一面。（特約攝影 /郭運復攝）

▲木木回家第一件事就是與愛貓玩耍。（特約攝影 /郭運復攝）

有著一身亮黑肌膚的木木，對大自然尤其是大海有著深厚的感情，他覺得沙灘、海浪上可以盡情運動、徹底放鬆，只要到了海邊自然有一股神奇的療癒效果，讓整個人充滿歡愉。回憶起小時候，爸媽會在休假時帶著全家出遊，因此奠定了熱愛大自然的心，他說：「聽爸媽說，在我學會走路後，第一次帶我到海邊玩時，我笑的很開心，也不管自己不會游泳就衝下海裡，當然把爸媽嚇壞了，立刻把我抱上岸，不過我又反覆的往海裡衝了好幾回。」這是他從爸媽口中聽到自己與大海之間的第一個連結，也應該是跟大海結下不解情緣的原因之一，他非常感謝父母讓他從小就對大自然，尤其是海洋充滿了憧憬與熱愛。國中時候他加入了游泳隊，接著開始嘗試自由潛水、水肺潛水、衝浪、划船與SUP等各種水上活動。因為如此，他學會了尊重大自然和珍惜環境，下水前將防曬改為椰子油，並且參加淨灘活動，並以自己的方式向身邊的人傳遞愛護海洋的理念。回顧到每次接觸大自然，特別是海洋時，我都能感受到內心的自由、喜悅與平靜，彷彿一切煩惱都煙消雲散。在沒辦法隨時隨地親近大自然的台北，重訓和畫畫就成為我很重要的抒發管道。現在他是健身教練，希望不僅給予學生技術上的指導，也希望能成為支持者，幫助他們建立健康的生活方式和堅定的心態。就像自己接觸重訓之初，逼著自己連續運動30天，除了追求身體的改變，更希望通過重訓學會自律，並將這份堅持延伸到生活中的每個角落，他不斷提醒自己：「連體態都控制不了了，還能做好什麼事？」。而繪畫對他來說像是一種冥想，當想要放鬆或沉澱時，就會用顏料記錄下當時的感受，算是一種與自己對話的方式。特別是在夕陽西下的海邊，坐在沙灘上靜靜地看著落日，海浪一波一波滑過腳邊，手上的畫筆很自然的表達出當時的心境，與黃昏美景結合成一幅最美的畫作。在這樣的動靜搭配、內外結合中，他學會了如何與自己相處，也更懂得去珍惜生活中的每一份美好。未來，無論在哪條道路上，他希望能持續傳遞這份對大自然與生活的熱愛，鼓勵更多人擁抱戶外、探索內心，找到屬於自己的平靜與力量。這些生活經歷讓他深刻體會到無論是置身大自然或沉浸於海洋，還是專注於畫布與重訓的節奏中，真正的平靜與快樂都源於內心的和諧。他說：「大自然教會我謙卑，海洋啟發我探索，畫畫讓我反思，而重訓則鍛鍊了我的意志力。」