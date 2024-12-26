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▲張榕容（中）自嘲有猛男在身旁，本來舞都會跳，就會有點小失誤。（圖／記者蘇詠智攝）

▲張榕容現在開心享受美食，也不太有罪惡感，強調並不是瘦才等於美，可是在演藝圈就是會被嚴格檢視身材。（圖／記者蘇詠智攝）

女明星享受美食總會有罪惡感，張榕容卻表示在拍戲現場放心吃焢肉、豬腳便當，都沒有心理壓力，還在2、3個月內瘦了3公斤，體脂也掉了3％，原來她成為消化、代謝健康產品的代言人，每天早晚各吃一次，連上洗手間都變得非常順暢。她在信義區快閃活動上頂著寒風、只穿背心與運動短裙，在裸上身的模特兒猛男包圍下大跳熱舞，纖細美好的身材完全不隱藏，也自嘲跳了5、60遍才會的舞，一見到猛男就有點分心，跳得有些小失誤。演藝圈常有「女明星永遠吃不飽」的傳說，而在韓國也盛傳女星間流行「蘋果斷食」、「三餐只吃豆腐」等奇妙的偏方，張榕容笑道：「我們產品可以賣到韓國，工作之外，就是要好好吃美食，那是一種療癒的感覺，以後再也不用為了盡量吃而有罪惡感了。」她坦言每天拍戲很忙碌，往往一大早出門，回到家都很晚，不會有力氣再運動或是做瑜伽，強調：「我其實不標榜一定要瘦才是美，健康、氣色好最重要，可是在演藝圈工作，大家對體態的要求就是比較嚴格。」她透露拍戲時在現場劇組準備什麼就吃什麼，還很愛召集大家拿不一樣的口味，可以分享不同的菜色。之前張榕容與温昇豪、韓國男星李廷鎮等合演《整形過後》，和李廷鎮前往士林夜市、淡水漁人碼頭等地，也一路嚐美食，她開心笑道：「好久沒有再吃那麼多的夜市美食。」戲稱那一趟就是一路吃吃吃，大家吃完夜市又再去餐廳裡叫了一桌子菜，分享美食、十分過癮。2024年張榕容演出了好評夯劇《有生之年》、以電影《鬼才之道》的演出獲得金馬獎最佳女配角提名，還接了產品代言、廣告強力放送，工作上很豐收。她表示：「今年影視真的有一點冰涼，我們真的有工作做要覺得開心啦，有案子就會去做，有朋友要我幫忙演個幾場戲我也會去，該做就做啦，不然就等著被裁員。」即將到來的跨年，她透露老公紀佳松去做演唱會，自己可能會約一些朋友在家裡慶祝。