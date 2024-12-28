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▲黃小愛減肥有成。（圖／翻攝自黃小愛IG）

網紅黃小愛瘦身近30公斤，不僅身型消瘦，臉部的輪廓也變得很明顯，但最近他卻在社群平台上發文，「胖的時候一堆人留言要減肥，瘦了又說以前比較好看現在看起來太Man。」雖然知道不用理會那些留言但不免覺得心累。黃小愛在Threads上發文，「胖的時候一堆人留言要減肥，瘦了又說以前比較好看現在看起來太Man。」接茶飲的團購卻又被說是在賣減肥茶，但他一直強調，減肥是靠飲食控制和生活習慣，「而且我團購的東西一定是我自己試用覺得有感才開的呀～不然你要養我嗎？當然知道不用去理會那種留言，但還是很累欸。」黃小愛之前曾在IG分享減肥前後對比照，無奈說網路上有人在說他以前不想減肥，現在卻自打臉，但他認為人生每個階段本來就會有不同想法，他以前確實也很自在、很快樂，卻也透露瘦身的真實原因，「沒有善待自己的身體，健康也出問題，不懂人在想什麼？我為什麼要一直做你希望的樣子？」